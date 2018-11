Blankenhof/Stavenhagen

Bei zwei Arbeitsunfällen sind am Freitag an der Mecklenburgischen Seenplatte ein Mann getötet und ein weiterer Arbeiter schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte, starb ein 35 Jahre alter Bauarbeiter, der bei Dachdeckerarbeiten in Blankenhof etwa acht Meter in die Tiefe stürzte. Der Verunglückte hatte nach dem Sturz noch wiederbelebt werden können, starb aber wenig später an den schweren Verletzungen. Die Firma war dabei, ein Dach zu reparieren.

In Stavenhagen wurde unterdessen ein Mann auf dem Gelände einer Spedition schwer verletzt. Er soll bei Arbeiten ein Metallteil gegen den Kopf bekommen haben. Ob es Verlade- oder Schlosserarbeiten waren, war noch unklar. Erst am Donnerstag war bei einem Arbeitsunfall am Kühlturm im Seehafen Rostock eine Wartungsgondel abgestürzt und ein Arbeiter heruntergefallen und gestorben.

wagner.winfried