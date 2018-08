Neubrandenburg

Diebe haben einem Mecklenburger, der in Norwegen lebt, den Besuch in der Heimat gründlich verdorben. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde das hochwertige Seekajak des Mannes mit Spezialwerkzeug von seinem Transporter in Neubrandenburg abmontiert und entwendet. Der Fall ereignete sich bereits in der Nacht zum 2. August, wurde aber erst später von den Angehörigen aus Neubrandenburg gemeldet, da der Eigentümer dringend zur Fähre nach Skandinavien musste.

Das Auto des 43-jährigen Eigentümers stand an der Bundesstraße 96 in der Südstadt von Neubrandenburg. Um an das gelb-schwarze Seekajak im Wert von mehreren Tausend Euro zu kommen, wurde gleich die gesamte Haltevorrichtung mit abgebaut. Das nötige Zubehör wie die Paddel war im Transporter und wurde nicht gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise auf das auffällige und rund vier Meter lange Sportboot.

dpa/mv