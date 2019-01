Stavenhagen

Bei einem Brand sind in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) fünf Fahrzeuge zerstört oder beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte, war das Feuer kurz nach Mitternacht an einem geparkten Transporter vor einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Die Flammen erfassten zwei weitere Autos. Durch die Hitze kam es zu einer Explosion, wobei Autoteile weggeschleudert wurden und noch zwei Fahrzeuge beschädigten.

25 000 Euro Schaden

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 25 000 Euro geschätzt. Eine Anwohnerin alarmierte die Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Feuer unweit der Bundesstraße 104 nach den Angaben niemand. Die Brandursache ist unklar.

