Neubrandenburg

Eine scharfe Granate ist am Donnerstag auf einer Baustelle in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefunden worden. Die Mitarbeiter einer Straßenbaufirma haben gegen 11 Uhr bei Bauarbeiten in der Sponholzer Straße den Sprengkörper entdeckt. Sie informierten daraufhin die Polizei, die den Sachverhalt bestätigten. Der Munitionsbergungsdienst barg die Sprenggranate und transportierte sie sicher ab.

lh