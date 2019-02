Kublank

In einer Schweinemastanlage in Kublank (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist es am Freitagmorgen zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein mit 6000 Liter Gas gefüllter Tank in einer leer stehenden Halle geborsten.

Durch die Wucht der Explosion wurde der leer stehende Stall zerstört. Einzelne Trümmer flogen bis zu 70 Meter weit. Ein Lastwagen wurde beschädigt. Einsatzkräfte fanden auch in mehreren Metern Höhe an einem Sendemast noch Dämm-Material der Halle.

Feuerwehr verhindert zweite Explosion

70 Feuerwehrleute rückten an. Sie hätten einen zweiten Gasbehälter mit ebenfalls 6000 Liter Fassungsvermögen rechtzeitig leer pumpen können, bevor dort Ähnliches passiert. In dem Tanks soll sich Propangas befunden habe, unter anderem zum Heizen in den Mastställen der Tiere.

Schaden geht in Hunderttausende Euro

Wie es zu der Explosion kommen konnte, sei derzeit noch unklar, so die Polizei. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Nun soll der Messwagen des Gefahrgutzuges des Landkreises zum Einsatz kommen, um mögliche Gefahren zu lokalisieren.

In der Anlage werden Hunderte Ferkel aufgezogen. Der Agrarbetrieb befindet sich am Rand des Dorfes Kublank in Richtung Neetzka. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 000 bis 500 000 Euro.

RND/sal/Felix Gadewolz