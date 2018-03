Hauptausschuss berät über schwebende Karl-Marx-Statue

Neubrandenburg. Der Hauptausschuss in Neubrandenburg will heute (16.00 Uhr) beraten, ob die Bronzestatue von Karl Marx (1818-1883) bald waagerecht schwebend gezeigt wird. Damit will Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) das Denkmal nach 17 Jahren im Depot wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen und zugleich zu einer Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte anregen. Mehrere Historiker haben die ungewöhnliche Idee für das Stadtzentrum bereits befürwortet. Im Hauptausschuss soll aber noch keine Entscheidung dazu fallen. Es wir aber eine angeregte Debatte erwartet. Am 5. Mai 2018 wäre der 200. Geburtstag von Marx.

Das mehr als eine Tonne schwere Denkmal des Philosophen stand von 1969 bis 1995 auf dem Markt, der in der DDR auch Karl-Marx-Platz hieß. Dann musste das Denkmal vor die Bibliothek umziehen. Seit 2001 wird es in einem Depot aufbewahrt. Der Umgang mit der Statue hatte mehrfach für Schlagzeilen gesorgt, weil die Linke das Denkmal am liebsten im Zentrum wieder aufgestellt sehen wollte, die Mehrheit der Stadtvertreter das aber ablehnte. Die neue Variante, das Denkmal waagerecht zu zeigen, hat überregional für Aufmerksamkeit gesorgt.

dpa/mv