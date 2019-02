Altentreptow

Die Polizei hat die Ursache für einen Brand in einem Reihenhauses in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geklärt: Ein illegal freigeschalteter Stromzähler habe überhitzt und so das Feuer am 22. Dezember 2018 in der Oberbaustraße verursacht, teilte die Polizei am Freitag mit. Auslöser soll das Laden eines Smartphones gewesen sein.

Bereits 2009 seien zwei Zähler in dem Haus vom Stromversorger gesperrt worden sein. Diese wurden durch das Hauseigentümerpaar weiter genutzt.

Die Hausbesitzer, ein 49 Jahre alter Mann und eine 38 Jahre alte Frau, müssen sich nun voraussichtlich wegen des Verdachts des Diebstahls von elektrischer Energie im Wert von 17 000 Euro verantworten. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung seien dagegen eingestellt worden.

Bei dem Feuer war laut Polizei ein Schaden von 50 000 Euro entstanden.

lh