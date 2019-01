Waren (Müritz)

Zu einem Unfall mit vielen beschädigten Autos kam es am Mittwochabend in Waren (Müritz). Ein Fahrer fuhr mit seinem Lkw mit einem Anhänger verbotenerweise in den Alten Markt aus Richtung Mühlenstraße. Das teilte die Polizei mit.

Der 47-jährige Ukrainer soll dabei komplett auf sein Navigationsgerät vertraut haben. So beschädigte er erst einen Mülleimer und fuhr dann gegen einen geparkten Kleintransporter. Der wurde dadurch gegen einen parkenden Hyundai geschoben.

Lkw-Fahrer fährt einfach weiter

Ohne anzuhalten fuhr der Lkw-Fahrer in Richtung Kirchenstraße weiter, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit einem geparkten Mercedes zusammen, der dadurch gegen einen Mercedes Sprinter geschoben wurde. Danach rammte der Lkw einen VW Passat. Wegen der engen Fahrbahn kam er dann zum Stehen.

10 000 Euro Schaden

Der Ukrainer muss sich nun wegen den Unfällen und der Fahrerflucht verantworten. Es entstand ein Gesamtschaden von 10 000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

RND/cst