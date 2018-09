Neubrandenburg

Am Samstagmorgen gegen 4.50 Uhr kam es in einer Gewahrsamszelle im Polizeihauptrevier Neubrandenburg zu einem Brand. Polizeibeamte bemerkten in der Zelle zunächst flackerndes Licht und stellten fest, dass eine Decke brannte. Mit einem Feuerlöscher konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass ein Feuerwehreinsatz nicht erforderlich war.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich in der Gewahrsamszelle ein 37-jähriger Neubrandenburger. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, war der Mann gegen 2.15 Uhr in Gewahrsam genommen worden, um weitere Straftaten zu verhindern. Er hatte zuvor mehrere Straftaten, unter anderem Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, begangen und war zudem alkoholisiert. Der Neubrandenburger sowie die anwesenden Polizeibeamten blieben unverletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand täuschte der Tatverdächtige zwischen Einlieferung in die Zelle und Brandausbruch einen medizinischen Notfall vor, sodass der Notarzt angefordert werden musste. Vermutlich während der Untersuchung durch den Notarzt gelang es ihm, unbemerkt das Feuerzeug in seinen Besitz zu bringen, heißt es von der Polizei. Mit dem Feuerzeug setzte er anschließend die in der Zelle befindliche Decke in Brand.

Es entstand geringer Sachschaden. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Das Motiv des 37-Jährigen ist noch unklar.

oz