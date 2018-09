Petersdorf

Tödlicher Arbeitsunfall: Ein 45-Jähriger ist am Montagvormittag in Petersdorf (Mecklenburgische Seenplatte) bei Montagearbeiten verunglückt. Laut Angaben der Polizei arbeitete der Mann auf dem Dach einer Halle. Dort sollte eine Photovoltaikanlage aufgebaut werden. Nach bisherigen Erkenntnissen trug das Wellastbestdach die Last des Mannes nicht. Er stürzte etwa 7,5 Meter in die Tiefe und erlag noch am Unglücksort seinen Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mitarbeiter des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Abteilung für Arbeitsschutz, befanden sich ebenfalls vor Ort.

kst