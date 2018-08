Borrentin

Am Mittwoch ist bei Borretin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Mann infolge eines Arbeitsunfalls verstorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verletzte sich der 55-jährige Landwirt am Mittwochmorgen mit einer Forke am Kopf selbst.

Trotz der Verletzung weigerte sich der Mann, einen Arzt aufzusuchen und fuhr fort mit der Feldarbeit. Am Nachmittag arbeitete er mit einer Landmaschine auf dem Acker. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie er bewusstlos zusammenbrach.

Der alarmierte Rettungsdienst reanimierte den Mann zunächst noch. Letztlich sei der 55-Jährige dann aber doch gestorben.

OZ