Neubrandenburg

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr im Neubrandenburger Kulturpark vor zwei Kindern entblößt.

Laut Polizei gingen ein elfjähriges Mädchen und ein siebenjähriger Junge über die Brücke am Oberbach in der Nähe des Eispavillons, als der Tatverdächtige dort bereits stand und die Kinder beobachtete. Unter einen Vorwand sprach er sie an und zeigte kurze Zeit später seinen Penis. Daraufhin liefen die beiden davon.

Der Mann wird von den Kindern als circa 60 bis 65 Jahre alt geschätzt. Er hat graues Haar und einen Kinnbart und soll eine grau-blaue Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Außerdem trug er eine dunkle Brille.

Nach der Tat fuhr er mit einem schwarzen Fahrrad in Richtung Eispavillion davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer (0395)55825224 zu melden.

RND/aab