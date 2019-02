„Augenscheinlich leblos“ trieb der Mann im Wasser, den zwei Spaziergänger am späten Sonnabendabend im Birkengrund in Neubrandenburg entdeckten. Sie alarmierten die Polizei, die sofort eine Rettungsaktion einleitete. Der 40-Jährige konnte reanimiert werden und wurde in eine Klinik gebracht.