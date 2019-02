Ein Mann hat versucht, zwei ältere Frauen auf dem Neuen Friedhof in der Neubrandenburger Oststadt zu bestehlen. Als die 77-Jährige und die 78-Jährige am Donnerstagmittag an Gräbern gärtnerten, kam der Mann auf die beiden zu und stellte sich als Bundesbeamter vor, wie die Polizei mitteilte. Doch das war er mitnichten.