Stavenhagen

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 18.35 Uhr in Stavenhagen an der Kreuzung Pribbenower Weg / Warener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Der 49-jährige Fahrer eines Toyota sei dabei den Pribbenower Weg in Richtung Warener Straße entlang gefahren. An der Kreuzung Pribbenower Weg / Warener Straße habe er beabsichtigt, nach links in die Warener Straße abzubiegen.

„Dabei übersah er den in der Warener Straße auf einem Radweg fahrenden und von rechts kommenden 61-jährigen Radfahrer“, sagte ein Polizeisprecher.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Müritz-Klinikum von Waren gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

dpa/kha