Golchen

Eine Reifenpanne hat einem Motorradfahrer in Golchen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sein Fahrzeug gekostet. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, war der 33-Jährige am Dienstagabend zwischen Burow und Jarmen unterwegs, als sein Hinterrad plötzlich keine Luft mehr hatte. Um Hilfe zu holen, stellte er das rund 10 000 Euro teure Motorrad ab und ging zu Fuß Hilfe suchen. Als er nach gut einer Stunde zurückkam, war das Motorrad verschwunden.

dpa/mv