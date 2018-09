Neubrandenburg

Besonders sicher versteckt sollten die Geldscheine offenbar sein. Daher verstaute sie ein Rentner aus der Müritz-Region in seinem Ofen. Jedoch wusste er das wenig später schon nicht mehr so genau - das jedenfalls legt die Geschichte nahe, über die die Polizei aus Neubrandenburg am Dienstag berichtet hat.

Mann glaubt, Einbrecher hätten ihn beklaut

Bereits in der vergangenen Woche meldete sich der Senior bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, um einen Bargeld-Diebstahl anzuzeigen. Stolze 1500 Euro seien ihm aus seiner Wohnung entwendet worden, gab er gegenüber den herbeigeeilten Polizisten an.

Am Wochenende heizte der Mann seinen Ofen an

Am Montag meldete sich der Rentner erneut bei der Polizei. Die gute Nachricht: Das Geld sei ihm doch nicht gestohlen worden, sagte er. Nach intensiver Suche sei ihm inzwischen wieder eingefallen, dass er seine Ersparnisse in seinem Ofen „sicher versteckt“ hatte.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass er den Ofen am vergangenen Wochenende angeheizt hatte. Somit ist das gesamte Geld verbrannt.

Thomas Paterjey