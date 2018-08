Neubrandenburg

In einer Kleingartenanlage in Neubrandenburg hat ein Mann am Sonnabend auf einen 63-Jährigen eingestochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zunächst kam es zwischen zwei Männern aus ungeklärter Ursache zu einem Streit und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 39-jährige Tatverdächtige stach daraufhin mehrfach auf das Opfer ein und flüchtete anschließend über mehrere Gärten.

Zwei Zeuginnen leisteten dem Verletzten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der 63-Jährige erlitt mehrere Stich- und Schnittwunden an Kopf und Bauch und musste stationär behandelt werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei konnte den Mann erst am Montag befragen.

Trotz Einsatz eines Fährtenhundes konnte der Tatverdächtige fliehen. Der Mann ohne festen Wohnsitz ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und bekannt. Das Messer wurde am Tatort sichergestellt.

OZ