Vom 14. bis 16. September wird das Seebad Warnemünde zum Hot Spot für Kreuzfahrtfans. Insgesamt sechs Kreuzfahrtschiffe werden Warnemünde an diesem Wochenende ansteuern. Drei Veranstaltungsorte soll es von Freitag, 14. September bis Sonntag, 16. September geben: die Kaikante, die Seepromenade und den Strand. Der Auftakt des Festivals ist am Freitagabend die „Cruise Night“ mit der Verabschiedung der beiden Kreuzfahrtschiffe „Viking Sun“ und „Marina“. Am Sonnabend und Sonntag präsentiert sich die Kreuzfahrt zum Hören, Fühlen und Schmecken an Land, und es gibt viele Kostenproben von Bord, kündigt Andreas Grunszky an. Auf keinen Fall verpassen sollten die Besucher am Sonnabend die Auslaufparade von „AIDAmar“, „Norwegian Breakaway“ und „Columbus“.