Rostock

Für Tilo ist es eine Premiere: Der 35-Jährige ist noch nie auf einer Mai-Kundgebung gewesen, heute aber fällt er gleich auf. Der Rostocker, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, hat sich als Wecker verkleidet. Fünf vor Zwölf zeigen die beiden Uhrzeiger an. „Ich arbeite im Callcenter und bin heute mit einigen Kollegen hier. Wir wollen auf das schlechte Ansehen unserer Branche und die schlechte Bezahlung aufmerksam machen“, sagt Tilo.

Die Callcenter-Mitarbeiter gehören zu rund 200 Demonstranten, die am 1. Mai vom Doberaner Platz zum Barnstorfer Wald gezogen sind. Ziel war der Kastanienplatz. Hier haben Gewerkschaften und Parteien ein Familienfest organisiert. Wegen der anstehenden Europawahl am 26. Mai lautete das Motto „ Europa. Jetzt aber richtig!“.

Zur Galerie Rund 200 Demonstranten zogen durch die Innenstadt. Etwa 1500 Besucher kamen zum Familienfest im Barnstorfer Wald.

Vor rund 1500 Besuchern auf dem Kastanienplatz kritisierte Conny Töpfer von der Gewerkschaft Verdi die unbefriedigende Tarifbindung der Betriebe. In Mecklenburg-Vorpommern seien nur 23 Prozent der Firmen tarifgebunden. Weit mehr als die Hälfte aller Beschäftigten arbeite ohne Tarifvertrag. Besonders betroffen seien davon die Mitarbeiter in Callcentern. „Sie verdienen durchschnittlich nur 1673 Euro brutto im Monat. Damit ist für die Arbeitnehmer in dieser Branche die Altersarmut vorprogrammiert“, sagte Töpfer. Das sei nicht hinnehmbar.

Bei einer Podiumsdiskussion debattierten anschließend Rostocks OB-Kandidaten über das Thema Arbeit.

André Horn