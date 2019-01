Schmarl

Romantik in der Hansemesse: Am letzten Januarwochenende bietet die größte Hochzeitsmesse in Mecklenburg-Vorpommern jede Menge Inspiration für den schönsten Tag im Leben – und das bereits zum 20. Mal. Aus diesem Grund suchen die OSTSEE-ZEITUNG und der Betreiber der Hansemesse, die „ inRostock GmbH Messen“, Paare, die in diesem Jahr 20 Jahre verheiratet sind. Was ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe? Schreiben Sie uns und gewinnen Sie ein exklusives VIP-Paket mit dem schönsten Versprechen, das man einander machen kann.

Was macht eine glückliche Beziehung aus?

„Zu unserem 20. Jubiläum gibt es eine ganz besondere Aktion“, setzt Messe-Projektleiterin Kathrin Schiemann an und ergänzt: „Wir starten ein Gewinnspiel im Zeichen der Liebe und suchen das Geheimnis einer glücklichen Beziehung.“ Heiraten habe Hochkonjunktur, aber auch die wahre Liebe? Das Interesse an der Messe sei ungehalten groß, die Zahlen der Eheschließungen in M-V steigend. „Was die Menschen wirklich zusammenhält, wollen wir erfahren“, so Schiemann. „Wir suchen ehrliche, authentische, originelle und auch romantische Geschichten, Rituale, kleine Geheimnisse, die hinter 20 glücklichen Ehejahren stehen.“

Der Hauptgewinn zum Hauptgewinn

Wer das überhaupt weiß, hat eigentlich schon gewonnen. Aber OSTSEE-ZEITUNG und „ inRostock GmbH Messen“ legen noch einen oben drauf. Das Gewinner-Pärchen erhält ein VIP-Paket für sich und acht weitere Personen. Das Paket beinhaltet freien Eintritt und freies Parken zur Hochzeitsmesse am letzten Januarwochenende in Schmarl. Bei einem Sektempfang wird die kleine Festgemeinschaft auf der Messe willkommen geheißen und kann sich stundenlang inspirieren lassen, stöbern, entdecken und ausprobieren. Auf die Gewinner wartet außerdem ein hochwertiges 3-Gänge-Menü auf der Messe an einer festlich gedeckten Tafel sowie eine leckere Eistorte. Das ist aber noch nicht alles: Die Organisatoren arrangieren ein einmaliges Highlight für das Gewinner-Paar. „Die Sieger kommen in den Genuss einer freien Trauung, direkt bei uns auf der Messe“, sagt die Projektleiterin. Bei dieser romantischen Zeremonie können sich verheiratete Paare noch einmal das Ja-Wort geben.

Wer kann mitmachen?

Paare, die in diesem Jahr 20 Jahre verheiratet sind, können an dem Gewinnspiel teilnehmen. Wir suchen das schönste und originellste Geheimnis einer glücklichen Ehe. Was verbindet glückliche Paare, was hält sie zusammen, was muss man tun, wie muss man sich verhalten, worin liegt das Glück? Schreiben Sie uns einen kurzen Text über sich, Ihren Partner und Ihr persönliches Geheimnis vom Liebesglück.

Gewinnspiel: Sich noch einmal trauen Die OSTSEE-ZEITUNG und die inRostock GmbH Messen verlosen ein exklusives VIP-Paket, inklusive freiem Eintritt, Sektempfang, 3-Gänge-Menü, Eistorte und einer freien Trauung auf der Hochzeitsmesse. Schicken Sie uns bis Dienstag, 22. Januar um 23:59 Uhr, eine E-Mail mit dem Geheimnis Ihrer glücklichen Ehe. Das Gewinner-Paar hat die einzigartige Möglichkeit, sich noch einmal das Ja-Wort zu geben. Teilnehmen können nur Paare, die 2019 ihren 20. Hochzeitstag feiern. Mail an: rostock@ostsee-zeitung.de Betreff: Hochzeitsmesse Gewinnspiel Messetermin ist der 26. und 27. Januar 2019. Von 10 bis 18 Uhr ist die Messe täglich geöffnet.

