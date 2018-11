Südstadt

Mit Tempo auf der Warnow, mit Purzelbäumen durch Rostock oder die WM im Ostseestadion: Beim 27. Herbstpiel- und Sportfest in der Stadthalle Rostock locken die unterschiedlichsten Stationen mit kreativen Namen. „Dieses Jahr ist das Motto 800 Jahre Rostock. Deshalb haben die verschiedenen Angebote einen Bezug zur Stadt“, sagt Torsten Hardtstock vom Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport. Dieser organisierte das Fest. Zu der Veranstaltung kamen rund 350 Kinder aus Rostock und Umgebung am Samstag in die Stadthalle – sie spielten, machten Sport oder bastelten.

Früher war es ein Sportfest nur für Kinder mit Handicap, doch Inklusion ist den Organisatoren immer wichtiger geworden. „Seit zwei Jahren nehmen daher Kinder mit und ohne Behinderungen teil, um gemeinsam Sport zu treiben“, sagt Torsten Hardtstock.

Die Kinder tanzen zur Erwärmung zusammen mit dem Stadt-Maskottchen Greifi Quelle: Lina Knaack

Zu Beginn sorgen drei Sänger des Chors „Rostock singt“ für die Erwärmung der Stimmbänder: Zusammen mit den Besuchern singen sie „Wo die Ostseewellen trecken an den Strand“ und Materias „Mein Rostock“. Und weil für den Sport die Erwärmung der Muskeln wichtig ist, tanzen dabei alle auch zusammen. Dann kann das Spiel- und Sportfest starten.

Sportwissenschaft-Studenten der Universität Rostock helfen an den verschiedenen Stationen. „Die Kinder haben viel Spaß, aber auch genug Respekt vor der Aufgabe“, sagt der Student Franz Grundei. Der Parcours, an dem er steht, hat einige Hürden: Eine wackelige Hängebrücke und unterschiedliche Höhen müssen überwunden werden. Der Student hielt zur besseren Balance die Hand der Kinder. „Einige stellen sich danach gleich noch mal an“, erzählt er.

Die zehnjährige Leonie ist heute bereits zum 4. Mal auf dem Spiel- und Sportfest. „Es gefällt mir sogar besser als im vergangenen Jahr“, sagt sie. Grund dafür seien neue spannende Stationen. Mit einer hat sie schon vom Weiten geliebäugelt. „Das mit den Hula-Hoop-Reifen sieht toll aus“, sagt Leonie. Bevor sie das testet, bastelt sie noch an einem Bild für ihren Opa mit dem Logo seines liebsten Fußballvereins, dem FC Hansa Rostock. Neben der Zehnjährigen sitzt Mina und gestaltet auch ein Bild. „Ich möchte danach zum Schminken“, erzählt die Neunjährige.

Leonie (10) und Mina (9) (v.l.) gestalten aus einem einfachen Pappteller ein kleines Kunstwerk. Quelle: Lina Knaack

„Die Kinder können sich hier kreativ austoben und sich selbst aussuchen, was sie gestalten“, sagt Bastel-Helferin Nadja Trummer. Die 19-Jährige studiert an der Europäischen Fachhochschule in Rostock Ergotherapie. Genug Materialien sind auf dem Tisch ausgebreitet: viel Glitzer, Muscheln und bunte Farben. Die Studentin begutachtet, was die jungen Künstler so schaffen, und hilft, wenn es doch mal Schwierigkeiten gibt. „Kinder, denen irgendetwas nicht so leicht fällt, unterstützen wir gerne“, sagt sie.

Dem Erzieher Ole Volprich ist zum ersten Mal bei diesem Tag dabei. Er unterrichtet an der Warnow Schule Rostock. Ihm gefällt, dass Kinder mit und ohne Behinderungen aufeinander treffen und zusammen spielen und Spaß haben können. „Das würden sie sich vielleicht so nicht immer trauen, aber sportliche Ereignisse können sie zusammen bringen“, sagt er. Außerdem seien die Angebote abwechslungsreich und für jedes Kind gut zu schaffen. „Ich muss auch sagen, es war keine langweilige Station dabei“, resümiert der 21-Jährige.

Auch Organisator Torsten Hardtstock findet, das diesjährige Herbstsport- und Spielfest lief erfolgreich. „Die Kinder sind begeistert, alles hat organisatorisch geklappt und die Helfer waren motiviert“, sagt er. Er wünscht sich für das nächste Jahr, das wieder viele Rostocker Schulen teilnehmen werden.

Lina Knaack