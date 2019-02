Dummerstorf

Weil ein 46-jähriger Ukrainer anderen Autofahrern auf der A 20 aufgefallen war, kontrollierten die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf den Fahrzeugführer auf dem Parkplatz Warnowtal-Süd.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten in seinem Atem Alkoholgeruch fest, doch einen entsprechenden Test lehnte der 46-Jährige ab. Auch der mehrfachen Aufforderung aus dem Fahrzeug auszusteigen, kam er nicht nach, so dass die Beamten ihn mittels einfacher körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug holen mussten. Hier leistete er erheblichen Widerstand, so dass ihm im Anschluss die Handfesseln angelegt wurden.

2,90 Promille und ein Springmesser

Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Person wurde ein verbotenes Springmesser gefunden. Im Laufe der Maßnahme willigte der Fahrzeugführer einem Atemalkoholtest ein, der einen Wert von 2,90 Promille ergab. Neben der anschließenden Blutprobenentnahme wurde auch der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der ukrainische Fahrzeugführer muss sich nun wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

