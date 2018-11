Stadtmitte

Die erste Etappe ist geschafft: „Wir haben ein großartiges Jubiläumsjahr zu 800 Jahre Rostock feiern können“, sagte Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm am Dienstag zur Eröffnung des 14. Tourismusfrühstücks im Hauptgebäude der Universität Rostock. „Wir konnten bei den Übernachtungszahlen weiter wachsen. Unser Anspruch ist auch für das nächste Jahr, dieses hohe Niveau zu halten“, so Fromm. Dabei soll das große Jubiläum der Uni natürlich helfen.

Mehr als 160 Veranstaltungen sind geplant, die 2019 auch Besucher in die Hansestadt locken sollen. Vor rund 80 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kultur stellten die Macher am Dienstag die Höhepunkte der Feierlichkeiten zu „600 Jahre Universität Rostock“ vor. Hier ein Überblick.

1. Experimente in der Kunsthalle

Die Ausstellung „Experiment Zukunft“ vom 22. März bis 5. Mai in der Kunsthalle verknüpft Wissenschaft und Kunst miteinander. „Wir haben ein sehr intensives Programm, deshalb haben wir die Dauer auf sechs Wochen begrenzt“, sagt Kunsthallen-Chef Uwe Neumann. Viele Kunstwerke werden erst während der Ausstellung entstehen.

Die gesamte Kunsthalle wird für Experimente frei geräumt. Neumann erinnert an das „Brain Painting“ (dt.: „Malen mit Gedanken“), als eine Frau Kunst über Gehirnströme zeigte. „Das war ein Wagnis“, sagt der Kunsthallen-Chef. Ähnliches soll es nun auch geben. „Wir müssen provozieren und wollen eine Aufmerksamkeit erreichen, die wir sonst nicht erreichen.“

Vor der Kunsthalle wird eine Art Campus-Dorf aufgebaut. „Hier sollen Studenten sehr frei agieren können und beantworten, wie sie sich die Zukunft vorstellen“, sagt Neumann.

2. Ausstellung zur Uni-Geschichte

Die Ausstellung „Menschen – Wissen – Lebenswege“ vom 20. Juni bis 30. November im Kulturhistorischen Museum soll an die erfolgreiche Schau 800 Jahre Rostock anknüpfen. „Wir wollen zeigen, dass die Universität mehr ist als lateinische Bücher ohne Bilder und ganz viel mit uns zu tun hat“, sagt Steffen Stuht, Leiter des Kulturhistorischen Museums. Mehr als 200 000 Studenten haben in 600 Jahren die Rostocker Uni besucht. „Das ist eine beachtliche Zahl. Und deshalb stehen auch Menschen im Mittelpunkt der Ausstellung.“

Die Schau beleuchtet die Geschichte der Uni von der Eröffnung am 12. November 1419 über den Niedergang im 18. Jahrhundert bis heute. Unbekannte Schätze werden gehoben. „Wir zeigen historische Dokumente und Zepter“, so Stuth. Eine Außenstelle der Schau ist in Bützow geplant. Hier gab es die erste öffentliche Bibliothek Mecklenburg-Vorpommerns.

3. Großes Stadtfest im Sommer

„Die Universität ist identitätsstiftend und ein großer Image-Faktor für Rostock“, sagt Matthias Fromm, Tourismusdirektor der Hansestadt. Quelle: Ove Arscholl

Die Rostocker Universität ist im November 1419 eröffnet worden, ein Stadtfest zum 600. Jubiläum soll es aber schon im Sommer geben. „Weil das Wetter im November nicht so gut ist, dachten wir uns, wir feiern schon ein bisschen vor“, sagt Kristin Nölting, Leiterin des Jubiläumsbüros der Universität.

Am 22. und 23. Juni präsentieren Rostocker Künstler einen Mix aus Musik, Show und Theater auf der Jubiläumsbühne vor dem Hauptgebäude der Universität. Noch stehen die Protagonisten nicht fest. „Jeder ist aufgerufen, mitzumachen“, sagt Nölting. Ein Kinderfest soll für Spiel und Spaß sorgen.

4. Jubiläums-Oper feiert Premiere

Die Jubiläumsoper „Dead End for Cornelius R.“ (dt.: „Sackgasse für Cornelius R.“) feiert am 2. November Premiere. Das Stück wird mit der Hochschule für Musik und Theater (HMT) als Exklusivpartner inszeniert.

Grundlage ist die 1600 in Rostock uraufgeführte Theaterkomödie „Cornelius Relegatus“ von Albert Wichgreve. Sie schildert auf satirische Weise die Laufbahn eines gescheiterten Studenten des 16. Jahrhunderts und prägte für lange Zeit die Ansichten der Öffentlichkeit vom Leben eines Bummelstudenten.

Komponist Sven Daigger überträgt das Stück nun in die Neuzeit. „Der Hauptprotagonist ertrinkt in einer Flut an Informationen“, sagt Daigger, der an der HMT studiert hat und schon in jungen Jahren sehr renommiert ist.

5. Festumzug und Festakt

Mit vielen Gästen aus dem In- und Ausland will die Universität ihren 600. Geburtstag feiern. Fünf Tage lang, vom 8. bis 12. November, soll die Hochschule Kopf stehen. Die Uni lädt alle Ehemaligen ein und plant ein großes Alumni-Treffen mit Frühschoppen, Schauvorlesungen und einem großen Jubiläumsball. Höhepunkt der Feierlichkeiten werden am 12. November der Festumzug und der Festakt in der St. Marien-Kirche sein.

