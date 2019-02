Rostock

Sie ist die älteste Hochschule im Ostseeraum, hat aktuell fast 13 000 Studenten und knapp 2900 Mitarbeiter. Eines aber hat die Rostocker Universität nicht: einen „echten“ Namen. Während sich andere Hochschulen mit berühmten Absolventen oder Forschern schmücken, heißt die Uni Rostock schlichtweg einfach nur Uni Rostock. Zum 600. Uni-Geburtstag kommt nun aber die Diskussion auf, ob auch die größte Hochschule des Landes einen Namenspatron wählen sollte. Die Meinungen gehen da weit auseinander.

Von Brahe bis Gauck

Einen passenden Namensgeber zu finden – das dürfte in Rostock nicht allzu schwer sein. Denn die Liste berühmter Persönlichkeiten, die an der Universität der Hansestadt gewirkt haben, ist lang. Da wären zum Beispiel die „alten“ Forscher von Weltrang – Tycho Brahe zum Beispiel. 1572 beobachtete er als erster europäischer Astronom eine Supernova. Er gilt als einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit. Oluf Gerhard Tychsen gilt als erster Forscher, dem es gelang, die orientalische Keilschrift zu entziffern.

Eine Blüte erlebt die Universität aber erst im 19. und frühen 20. Jahrhundert: Der Wirtschaftswissenschaftler und Sozialreformer Johann Heinrich von Thünen studierte in Rostock, ebenso der Schriftsteller Fritz Reuter und der Troja-Entdecker Heinrich Schliemann. Auch Erich Kästner, heute vor allem als Kinderbuch-Literat bekannt, war Germanistik-Student an der Warnow. Und: Die Universität Rostock brachte gleich vier Nobelpreisträger hervor. 1910 etwas wurde Albrecht Kossel für seine Forschung zu Eiweißen in menschenlichen Zellen geehrt. 25 Jahre später – 1935 – erhielt Hans Spemann ebenfalls den Medizin-Nobelpreis. Er hatte zur Embryonalentwicklung geforscht. 1973 holte Karl von Frisch dann den dritten „Rostocker“ Medizin-Nobelpreis – für seine wissenschaftlichen Leistung in der Verhaltensforschung.

In den 1920er Jahren lehrte zudem Otto Stern an der Uni Rostock. 1933 musste er allerdings in die USA auswandern – Stern stammte aus einer jüdischen Familie. 1943 erhielt er – zu diesem Zeitpunkt Wissenschaftler an der Elite-Uni Berkeley – den Physik-Nobelpreis für die von ihm erarbeitete Molekularstrahlen-Methode. Zu den jüngeren „Granden“ der Uni zählen überdies die Schriftsteller Walter Kempowski und Uwe Johnson sowie Bundespräsident a. D. Joachim Gauck.

Linke für eine Frau

„Anlässlich des Uni-Jubiläums wäre es spannend, über einen Namenswechsel für unsere Alma Mater nachzudenken“, sagt Rostocks Linken-Chefin Eva-Maria Kröger zum Namensthema. Eine Diskussion darüber würde voll und ganz dem Uni-Motto „Tradition & Innovation“ entsprechen. „Eine solche Initiative liegt aber in den Händen der Universität selbst. Die Hochschulen sind diesbezüglich autonom und frei in ihren Entscheidungen. Ich wäre aber gespannt auf die Debatte.“ Kröger würde dann auch einen Vorschlag einbringen: Else Hirschberg. Die gebürtige Berlinerin promovierte 1928 als erste Frau der Rostocker Uni-Geschichte im Fachbereich Chemie. 1942 wurde von den Nazis im KZ Auschwitz umgebracht. Mit der Namenswahl für Hirschberg könne Rostock ein Zeichen setzen – und zugleich als erste deutsche Universität eine Frau als Namenspatronin wählen.

Die Nachwuchsorganisation der Rostocker CDU, die Junge Union, ist offen für eine Debatte über einen Namen für die Hochschule: „Darüber können wir gerne diskutieren“, sagt JU-Sprecherin Victoria Lehmann. „Aber es geht auch ohne Namen. , Rostock’ ist schließlich auch ein schöner Begriff.“ Nicole Peter, hochschulpolitische Sprecherin der Rostocker Grünen, sagt: „Natürlich gibt es herausragende Persönlichkeiten mit Bezug zu unserer Universität.“ Doch ob sich die Uni einen Namen gibt oder nicht, das habe nicht die Politik, sondern allein das Konzil der Hochschule zu entscheiden. In dem seien Professoren, Studenten und Mitarbeiter vertreten. Nur für einen kurzen Zeitraum der Geschichte – von 1976 bis 1990 – hatte die Uni übrigens schon mal einen Namen: Sie war nach Wilhelm Pieck, dem einzigen Staatspräsidenten der DDR – benannt.

Jusos für „ Rostock “

Ein klares „Nein“ zu einer Debatte über einen Namen kommt von den Rostocker Jusos, der Nachwuchsorganisation der SPD. Der Streit um den Namen „ Ernst Moritz Arndt“ in Greifswald habe gezeigt, wie schwierig das Thema ist. Das jedenfalls sagt Juso-Chef Tom Lüth. Die zweitälteste Universität im Land hatte den Namen Arndt erst im vergangenen Jahr und nach monatelangen Debatten abgelegt. „Wir tun uns generell schwer mit Namenspatronen“, so Lüth. Der Historiker ist überzeugt: „Wir können uns nie sicher sein, ob nicht eines Tages doch Verfehlungen im Lebenslauf des Namensgebers entdeckt werden. Außerdem erkennen wir keinen Mehrwert in einem Namen. Die Uni bekennt sich zu Rostock, macht die Stadt weltweit bekannter.“ Und außerdem: „Die Uni wurde vor 600 Jahren ohne Namen gegründet. Dass wir bis heute keinen haben, das zeugt von Mecklenburger Beständigkeit.“

Uni-Rektor Wolfgang Schareck sagt, in früheren Zeiten seien Hochschulen vornehmlich nach ihren Gründern benannt worden. Die Kieler Universität trägt beispielsweise den Namen des Schleswig-Holsteiner Herzogs, der sie gründet – Christian-Albrechts-Universität. „Das Besondere in Rostock war aber, dass die Uni auf Bestreben der Bürger der Hansestadt gegründet wurde. Der Papst folgte dem Ansinnen, ,Licht in das Dunkel des Nordens’ zu bringen“, so Schareck. Einer Diskussion über einen Namen würde sich stellen. Kossel, der Rostocker Ehrendoktor Albert Einstein – Anwr „Aber jeder Namen kann problematisch sein, Befürworter und schärfste Gegner hervorrufen.“ Ihm sei es lieber, wenn sich die Universität weiterhin allein zu Rostock bekenne. Schareck will aber Gebäude der Hochschule nach berühmten Persönlichkeiten benennen: „Ich kann mir vorstellen, den Neubau der Chemie etwa nach Else Hirschberg zu benennen.“

Zur Umfrage:Braucht Rostocks Uni einen Namen – und wenn ja, welcher sollte es sein? Stimmen Sie mit ab bei unsere Online-Umfrage unter http://www.ostsee-zeitung.de/uniname

Andreas Meyer