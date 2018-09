Wittstock/Rostock

Weil die Bahn in Brandenburg an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern eine neue Brücke baut, wird die A 19 zwischen Röbel und Wittstock an mehreren Tagen in beiden Richtungen voll gesperrt. Autofahrer müssen deshalb eine 30 Kilometer lange Umleitung auf der B 103 über Meyenburg nehmen.

An diesen Tagen wird gesperrt: Seit Mittwochabend bis Sonnabend, 6 Uhr; 19.9.,18 Uhr, bis 21.9., 0 Uhr; 15.10., 18 Uhr bis 18.10., 6 Uhr und 29.10., 18 Uhr, bis 31. 10., 6 Uhr.

Die Brücke habe das Ende ihre Lebensdauer erreicht, teilte die Bahn gestern mit. In der kommenden Woche soll das alte Bauwerk demontiert werden. Der Einbau der neuen Stabbogenbrücke ist für Oktober vorgesehen.

Ein Teil der Bauarbeiten fällt in den Herbstferien und den Reformationstag am 31. Oktober, der in vielen Bundesländern ein Feiertag ist.

Kunden der Bahn müssen sich durchgängig bis zum 28. Oktober auf längere Wege einstellen: Auf der Strecke des Pritzwalk-Express Berlin-Wittenberge wird Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Kleine Wördemann Gerald