Schmarl

Die ehemalige Schulspeisung am Schmarler Landgang ist Geschichte. Bagger haben das baufällige Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Jetzt müssen noch die Fundamentreste weg, dann ist Platz für den von vielen Anwohnern lang ersehnten Neuanfang da. Viele Schmarler würden sich wünschen, dass auf dem gut 4200 Quadratmeter große Areal ein Gebäude mit Betreutem Wohnen entstehe, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende, Michael Berger. Ein solches Angebot fehle im Stadtteil bislang. Park, Spielplatz, Café – Ideen für das Grundstück gibt es viele. Was realisierbar ist, soll die Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung (RGS) ausloten. Im Auftrag des Finanzsenators, Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) und in Zusammenarbeit mit den Fachämtern der Stadt werde eine Studie zu den diversen Nutzungsmöglichkeiten erstellt. Diese soll in der nächsten Zeit im Ortsbeirat Schmarl präsentiert und dort diskutiert werden, teilt die RGS mit.

Die Abrissarbeiten am Zweigeschosser, der einst Spielhalle, Pizzeria, Discounter und Fitness-Center beherbergte, hatten im Sommer vergangenen Jahres begonnen. Damit ist ein Schandfleck verschwunden, der, nachdem 2016 der letzte Mieter ausgezogen war, immer wieder Anziehungspunkt für Vandalismus war.

Antje Bernstein