Rostock

Glühweinstände, Lichterketten und festliche Dekoration – mit dem Aufbau des Weihnachtsmarktes und seiner Eröffnung am 26.11. beginnt für die Rostocker langsam die Adventszeit. Neben Besinnlichkeit und Ruhe bedeutet das für viele aber auch Stress und Hektik. Die Meinungen zum traditionsreichen Fest gehen auseinander. Von unbeschreiblicher Vorfreude bis genervtem Augenrollen ist alles dabei. Gerade Studenten-WGs bieten mit ihren bunt zusammengewürfelten Bewohnern ein Paradebeispiel für die unterschiedlichsten Emotionen zum Fest der Liebe.

Die 25-jährige Sarah gehört dabei eindeutig zur Vorfreude-Fraktion. Für sie ist klar: Weihnachten ist das wichtigste Fest des Jahres. In ihrer WG beginnt die Vorweihnachtszeit spätestens Anfang November. „Eigentlich würde das für mich noch früher anfangen, aber ich will meine Mitbewohner nicht schon so früh damit verstören“, erzählt sie grinsend.

Die Ergotherapie-Studentin wohnt mit ihren drei Mitbewohnern in der KTV. Von Kindesalter an ist Weihnachten für sie das Fest für Familie und Ruhe. Mit ihrer positiven Stimmung steckt sie auch die anderen aus der WG an. „Mein Mitbewohner hasst Weihnachten. Aber da wir schon so lange zusammen wohnen, kommt er mittlerweile sehr gut mit dem Weihnachtswahnsinn klar.“

Aktuell kümmert sich die Studentin um Dekoration und Geschenke. Grund für die frühe Organisation: Dem typischen Weihnachtsstress entgehen. „Ich will im Dezember nicht durch die Innenstadt laufen und mich durch die gestressten Menschenmassen quälen“, sagt sie.

Hektik und Plätzchen gehören zu Weihnachten

Sarah gehört damit zu den 22 Prozent der Deutschen, die ihre Erledigungen bereits im November machen. Laut einer Umfrage von Valid Research versuchen weitere 37 Prozent, die Geschenke in den ersten zwei Dezemberwochen zu beschaffen, um Stress zu vermeiden.

Für die 23-jährige Wiebke ist die Hektik ein Grund, der Vorweihnachtszeit eher nüchtern gegenüberzustehen. „Für mich ist Weihnachten erst ab dem 24. Dezember präsent, wenn ich bei meiner Familie bin.“ Trotzdem veranstaltet die Studentin mit ihren Mitbewohnern jährlich eine kleine Weihnachtsbäckerei. „Plätzchen backen macht nun einmal Spaß.“ Auch Adventskalender und Weihnachtsmarkt lehnt sie nicht ab. „Schokolade aus dem Kalender mag nun mal jeder gerne und Glühwein auf dem Markt gehört auch irgendwie dazu“, sagt sie.

Bei vorweihnachtlichen Aktivitäten spielt gerade der Weihnachtsmarkt für viele eine wichtige Rolle. In einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes YouGov von 2017 können sich 71 Prozent der Deutschen über 18 keine Adventszeit ohne Weihnachtsmarkt vorstellen. Vor allem Glühwein ist beliebt. 66 Prozent gaben an, dass das alkoholische Heißgetränk bei keinem Weihnachtsmarktbesuch fehlen darf.

Zeit mit Familie und Freunden am wichtigsten

Die 22-jährige Caroline sieht das ähnlich. Dezember ohne vorweihnachtliche Aktivitäten ist für sie nicht vorstellbar. „Ich treffe mich demnächst mit alten Schulfreunden in Halle, damit wir Plätzchen backen und zum Weihnachtsmarkt gehen“, erzählt die Lehramtsstudentin. Aktuell habe sie zwar zu viel Unistress, um komplett in der Vorfreude aufzugehen. Dennoch sei ihr die Weihnachtszeit trotzdem sehr wichtig.

Mit ihrer Mitbewohnerin Charlie plant Caroline einen Kochabend mit typisch festlichem Entenbraten. Die beiden Schulfreundinnen wohnen seit einigen Monaten zusammen. „Charlie steckt da noch mehr drin. Die könnte schon Wochen vorher auf dem Markt Glühwein trinken und sich auf Weihnachten freuen“, scherzt Caroline. „Bei mir gab es in den vergangenen Jahren auch kaum festliche Deko. Seit Charlie eingezogen ist, sieht es hier schon weihnachtlicher aus“, ergänzt sie.

In der WG der 22-jährigen Caro (rechts) herrscht seit Einzug ihrer Mitbewohnerin Weihnachtsstimmung. Gemeinsam planen sie Kochabende mit festlichem Entenbraten und freuen sich auf die Weihnachtszeit. Quelle: Anh Tran

Trotz aller Unterschiede in den verschiedenen WGs haben viele eines gemeinsam. Auf die Frage, was ihnen an Weihnachten besonders wichtig ist, antworten alle: „Das Beisammensein mit Familie und Freunden.“

Anh Tran