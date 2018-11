Reutershagen

Seit 35 Jahren wohnt Karin Dawel in der Franz-Jacob-Straße in Reutershagen. „Früher waren hier mindestens 200 Schwalbennester“, sagt die 79-Jährige. „Jetzt sind es höchstens noch fünf.“ Viele weitere Vögel, Schmetterlinge und Bienen sind verschwunden. „Im Verlauf der Jahre ist das immer weniger geworden.“ Ein Grund dafür ist aus ihrer Sicht die unzureichende Pflege der Grünanlagen.

„Der Naturschutz wird vollständig missachtet“, sagt Dawel. Es gebe dadurch kaum noch Nistmöglichkeiten für Vögel und keine Blüten für Insekten. „Wegen der ,Sauberkeit’ und einer überzogenen Auslegung von Verkehrssicherheit werden die Samen und Füchte der Pflanzen, die Nahrung für Vögel sein könnten, oft mit abgeschnitten.“

Dawel ist schon seit Kindesbeinen eng mit der Natur verbunden: Ihre Mutter war Biologie-Lehrerin. Sie selbst hat Landwirtschaft studiert, eine Gartenbau-Ausbildung genossen und ein Zusatzstudium für Umweltschutz absolviert. Mit ihrer Kritik stößt sie teilweise auf Unverständnis in ihrer Nachbarschaft: „Viele fragen mich, was ich denn habe, es sieht doch alles schön und gepflegt aus.“ Doch das heiße längst nicht, dass alles gut sei. Im Gegenteil. „Wir müssen darüber diskutieren“, betont Dawel.

Insektensterben ist Thema in der Bürgerschaft

Auch die Bürgerschaft beschäftigt sich heute mit dem Thema Insektensterben: Die Kommunalpolitiker wollen Rostock zur „blühenden und bienenfreundlichen Stadt“ machen. Eine Ursache für den Rückgang von Lebensräumen, Nahrungspflanzen und Nistplätzen sei unter anderem „die sterile und naturfeindliche Gestaltung von öffentlichen Grünflächen wie privaten Gärten“, heißt es in der Beschlussvorlage dazu.

Aus Sicht von Dawel ist die Pflege der Pflanzen im Bereich ihrer Wohnanlage ein Beispiel dafür. Ziergehölze würden nicht fachgerecht beschnitten. „Vor allem solche, die am mehrjährigen Holz blühen, wie Forsythie oder Kolkwitzie werden wie alle jährlich stark eingekürzt und kommen nie zum Blühen“, sagt die Anwohnerin. Auch das übliche ,auf Stock setzen’ in jedem dritten Jahr, also das Zurückschneiden auf 30 bis 50 Zentimeter, sei fachlich überholt und ein großer Schaden an der Natur, so Dawels Auffassung.

Auf den Beeten vor den meisten Häusern und den Anlagen im Innenhof herrsche ein buntes Durcheinander von Ziergehölzen und Wildtrieben. „Die konkurrenzstarken Wildtriebe von Liguster, Heckenrosen, Ahorn, Brombeere und andere verdrängen immer mehr die ursprünglichen Anplanzungen, werden aber meistens mit beschnitten oder stehen gelassen“, sagt Dawel. Gleichzeitig töte die eingesetzte Technik, wie Rotationsmähwerke, Laubsauger und anderes, jedes Insekt. „Auch kleine Frösche und Igel, die sich gerade auf der ,behandelten’ Fläche aufhalten.“

Wiro reagiert auf Kritik

Die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro reagiert auf Dawels Kritik. Es gab eine Begehung mit der Pflegefirma im Quartier. Ergebnis: „In einigen Punkten sind erste Vereinbarungen getroffen worden“, teilt Wiro-Sprecher Carsten Klehn mit. Manche der Vorwürfe der Reutershägerin weist das Unternehmen jedoch zurück.

Auch seien der Wiro teilweise die Hände gebunden, denn nur 24 der 148 Wohnungen im Quartier sind noch in ihrem Besitz. Der Rest sind Eigentumswohnungen. „Teilbereiche können daher nur umgestaltet werden, wenn die Eigentümergemeinschaft das will“, sagt Klehn.

Dort, wo sie es kann, will die Wiro Wildwuchs nun früher entfernen lassen. Auch Blühgehölze, die nicht Gehwege, Fassaden und Fenster überwachsen, werden künftig vom Rückschnitt ausgenommen. Am „Auf-Stock-Setzen“ wolle die Wiro aber weiter festhalten. „Das ist bei dem Alter der Pflanzen durchaus sinnvoll“, sagt Klehn. Die Grünflächen seien vor 20 Jahren angelegt worden.

Aus Sicht der Wiro handelt es sich generell um eine gut strukturierte Grünanlage, in der durchaus Nistmöglichkeiten und Verstecke für Vögel, Igel und Co. zu finden seien. Sprecher Klehn verteidigt auch, dass im Sommer der Rasen im Abstand von vier Wochen gemäht wurde: „Rasenunkräuter wuchsen auch während der Sommerhitze. Deshalb war das Mähen von Wildkräutern hier sinnvoll.“

300 Bienenarten gefährdet Allein in Deutschland gibt es rund 560 Bienenarten. „Fast 300 der bisher bei uns entdeckten Bienenarten stehen auf der Roten Liste, weil sie als gefährdet gelten oder akut vom Aussterben bedroht sind“, heißt es in einer aktuellen Beschlussvorlage der Rostocker Bürgerschaft. Alle Bienenarten sind daher unter den besonderen Schutz der geltenden Bundesartenschutzverordnung gestellt. Bedroht sind die Bienen sowie viele weitere Insektenarten, zahlreiche Singvogelarten, Insektenfresser, Kleinsäuger und so weiter durch den Verlust von Lebensraum, Nahrungspflanzen und Nistplätzen. „Gründe dafür sind der Einsatz von Pestiziden und Dünger, zu häufige und ungünstig terminierte Wiesen- und Heckenschnitte sowie die industrielle und intensive Landwirtschaft“, steht in der Vorlage weiter. Aber auch die sterile und naturfeindliche Gestaltung von öffentlichen Grünflächen wie privaten Gärten seien eine Ursache für den Rückgang. Bienen und andere Insekten haben eine unersetzbare Bedeutung als Bestäuber. „Sie sind auch für den Menschen überlebensnotwendige Glieder der Nahrungskette und somit eine ökologisch wie ökonomisch wertvolle Ressource, die es unbedingt zu erhalten gilt.“ Die Bürgerschaft will daher am Mittwoch beschließen, Rostock zur „blühenden und bienenfreundlichen Stadt“ zu machen.

André Wornowski