Warnemünde

Frust auf dem Parkplatz Strand Mitte an der Jugendherberge Warnemünde: Die Tourismuszentrale verlangt hier inzwischen doppelt so hohe Gebühren wie noch im vergangenen Jahr. Autofahrer zahlen für eine Stunde nun zwei statt einen Euro. Auch ist der Preis für das Tagesticket im Sommerhalbjahr von fünf auf zehn Euro angehoben worden.

Zur Galerie Auf dem Parkplatz Strand Mitte in Warnemünde zahlen Autofahrer doppelt so viel wie vorher. Das sorgt für Kopfschütteln.

„Im Vergleich zu anderen Parkplätzen ist das unverhältnismäßig hoch“, sagt Chris Hammermann. Der 24-Jährige kommt gelegentlich zum Grillen und Baden hierher. Gestern fuhr er mit Arbeitskollegen zu einem Gesundheitstag an den Strand. Die meisten sind überrascht von den Preisen. „Das ist extrem teuer“, so der Tenor. Die Nahverkehrsanbindung sei nicht gut genug, um solche Preise zu verlangen, sagen Hammermanns Kollegen. Auch Tina Müller und Johannes Wachter aus Oberfranken sind erstaunt, als sie auf dem Parkplatz Strand Mitte ein Parkticket ziehen wollen. „Die Preise sind schon sehr doll“, sagt Tina Müller. Sie und ihr Freund sind gerade auf einer Kreuzfahrt und haben einen zweitägigen Aufenthalt in Rostock. Für anderthalb Stunden Parken zahlen sie drei Euro.

Weniger Glück hat ein Pärchen mittleren Alters aus Hamburg. Marco und Anja versuchen, ein Ticket zu ziehen. Vergeblich. „Mit Kreditkarten hat der Automat offenbar ein Problem“, sagt Marco, der seinen Nachnamen nicht verraten möchte. „Dafür, dass das ein Park- and-ride-Parkplatz sein soll, sind die Preise ganz schön sportlich. In anderen Städten ist das kostenlos“, sagt er nur.

Für einen Urlauber aus dem Raum Hamburg ist die Höhe der Parkgebühren keine Überraschung. „An der Ostsee heben sie doch inzwischen in jedem Kaff die Preise an“, sagt der ergraute Mann. Dass die Gebühren hier nun einfach so verdoppelt wurden, sei eine Unverschämtheit, so der Tourist weiter. Er hat nicht genug Kleingeld für den Automaten dabei – und Scheine nimmt das Gerät auch nicht. Er bleibt also nur eine Stunde, für mehr reichen seine Münzen nicht. „Im Vergleich zu Großstädten, wie Hamburg, Bremen oder Berlin, sind die Preise aber schon in Ordnung“, sagt er noch, ehe er zum Strand geht.

Die Tourismuszentrale begründet die Erhöhung der Park-Gebühren auf OZ-Anfrage mit einer Verbesserung der Serviceleistung. „So wurden die Automaten mit einer Kartenzahlungsfunktion nachgerüstet, was von den Urlaubern sehr gut angenommen wird“, heißt es in der Mitteilung. Die Tourismuszentrale betont zudem, dass die Preise erstmals seit dem Jahr 2007 angehoben worden seien.

Für Gäste, die keine Parkmöglichkeiten bei ihrer Unterkunft haben, bleibe darüber hinaus das vergünstigte Angebot für Dauerparkkarten mit fünf Euro pro Tag bestehen. Diese Tickets seien in der Tourist-Information Warnemünde erhältlich. Das Angebot gelte jedoch nur für Pkw, nicht für Caravane oder Wohnmobile, heißt es.

Im vergangenen Jahr sind nach Auskunft der Tourismuszentrale auf dem Parkplatz Strand Mitte rund 186 000 Euro erwirtschaftet worden. Insgesamt stehen hier ganzjährig rund 700 Stellflächen zur Verfügung. Die Auslastung des Parkplatzes liege im Jahr konstant bei 35 bis 38 Prozent, heißt es.

André Wornowski