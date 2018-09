Rostock

„In dieser schwierigen Zeit sind wir mit unseren Gedanken bei der Familie des Vermissten“, teilt die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises mit. Ein Hilfs-Team der Reederei stehe in „engem Austausch“ mit den Angehörigen, um ihnen „bei allen Fragen zu Seite zu stehen“.

Suche mit Hubschrauber und Flugzeug

Daniel Kaiser-Küblböck (33) war Sonntagmorgen vom fünften Deck der „Adialuna“ in den Atlantik gesprungen. An der Suche beteiligen sich Schiffe der kanadischen Küstenwache, die auch einen Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug einsetzte, bislang ohne Erfolg. Bei einer Wassertemperatur von rund zehn Grad sind die Chancen gering, ihn noch lebend zu finden.

Die „Aidaluna“ hatte bis zum Einbruch der Dunkelheit mitgesucht. Inzwischen setzte sie ihre Reise von Hamburg nach New York fort, nächster Stopp ist das kanadische Halifax.

Sänger klagte über Mobbing

Im Internet hatte Kaiser-Küblböck über Mobbing an einer Berliner Schauspielschule geklagt, die er besuchte. Die Einrichtung wurde am Montag zum Ziel eines gewaltigen Shitstorms von Küblböck-Fans. Der Sänger, der 2003 durch seine Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bekannt wurde, soll an Depressionen gelitten haben. Den Namenszusatz „Kaiser“ nahm er nach einer Adoption durch eine Millionärin an.

Drehen sich ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Reden Sie darüber mit anderen Menschen. Die Telefonseelsorge bietet anonyme Hilfe in scheinbar ausweglosen Situationen. Die Telefonseelsorge ist kostenlos rund um die Uhr erreichbar, unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und im Internet, Link siehe unten.

Kleine Wördemann Gerald