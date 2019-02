Rostock

Mit mehr als zwei Promille wurde am Dienstagvormittag ein 64-jähriger Autofahrer im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf gestoppt. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Rostockers wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 9.30 Uhr war der 64-Jährige auf dem Parkplatz eines Discounters in der Neubrandenburger Straße in seinen Wagen gestiegen. Bereits beim Ausparken hatte er Schwierigkeiten, rammte die Metallschutzbügel einer Laterne. Zeugen des Vorfalls alarmierten daraufhin die Polizei. Wenige Minuten später konnte der Mercedesfahrer im Verbindungsweg gestoppt werden. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille, so dass auch eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Weil der Mann bei der Sicherstellung seines Führerscheines ankündigte, sich trotzdem hinters Lenkrad zu setzen, zogen die Beamten auch den Autoschlüssel ein. Ermittelt wird gegen den 64-Jährigen jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

OZ