Der Glühwein ist vorbereitet, letzte Handgriffe zurren die Buden fest, der Weihnachtsbaum steht, es wird noch einmal fleißig montiert, poliert und vorbereitet. Nach fast zweiwöchiger Aufbauphase steht der Rostocker Weihnachtsmarkt kurz vor der Eröffnung. Veranstalter, Schausteller und Verkäufer haben die diesjährigen Highlights vorgestellt. Sie setzen auf Altbewährtes und neue Attraktionen, Familien, Sicherheit und weniger Plastik.

Am 26. November ist es endlich soweit. Nach Totensonntag gehen auch in diesem Jahr wieder die Lichter an. Vom Brink bis zum Neuen Markt wird die Stadt hell erleuchtet sein. Zwischen Weihnachtsrummel, Schlemmermeile, Märchenwald, historischem Weihnachtsmarkt und Kulturprogramm bleiben keine Zweifel: In Rostock wird es weihnachtlich. An zwölf Tagen ist es dem Projektteam gelungen, 40 Fahrgeschäfte, 89 kulinarische Stände sowie 78 Händlerbuden in die Innenstadt zu bringen. Für die jährlich 1,5 Millionen Besucher steht an 27 Tagen das volle Weihnachtsprogramm bereit.

Rauchwurst, Glühwein und Backbanane

230 Teilnehmer aus fünf Ländern nehmen am diesjährigen Weihnachtsmarkt teil. Auf der Bummelmeile sorgen die gastronomischen Stände für Thüringer Rostbratwürste, Rentierschinken, Mutzen, Backbananen und Rostocker Rauchwürste. Neu im Angebot sind Flammlachs, Baumstriezel und Burger. In der Vorweihnachtszeit dürfen auch sie nicht fehlen: Feuerzangenbowle, Winzerglühwein, Eierpunsch und schwedischer Glögg. Carsten Münch verkauft Marzipan und Nugat. „Meine Produkte beinhalten weniger Zucker. Das macht die Süßigkeit hochwertiger“, erklärt der 60-Jährige. Münch setzt mit seinem Stand auf feine Köstlichkeiten, die sich auch unter dem Weihnachtsbaum gut machen.

Willi Wichtel: Weihnachten für Kinder

Eine besondere Attraktion hält Hans Otto Schäfer bereit. Der 18-Jährige ist überall zu Hause. Mit seiner Familie reist er durch das Land, ist Schausteller aus Überzeugung. Der „Voodoo-Jumper“, ein völlig neues Fahrgeschäft, wird auf der Fischerbastion für Spaß und Adrenalin sorgen. Neben Karussell und Riesenrad wartet auf die kleinen Besucher jeden Tag eine besondere Aktion. Dienstag bis Freitag lädt Santa Claus persönlich zur Weihnachtsmannsprechstunde ein. Märchenhaft wird es immer am Sonnabend und Sonntag, wenn um 16 Uhr das Bühnenstück „Verhexte Weihnachten“ aufgeführt wird. Neu in diesem Jahr ist die große Wichteljagd. Weihnachtswichtel Willi wird sich jeden Tag auf dem Markt an einem anderen Ort verstecken. Er sitzt in den Regalen der Weihnachtsbuden, in den Kassenhäuschen und manchmal fährt er sogar Karussell. Auf dem Neuen Markt, dem Universitätsplatz und dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz haben Kinder die Chance, den kleinen Wichtel aufzuspüren und etwas zu gewinnen.

Sicherheit geht vor: mobile Sperren statt Beton

Die Sicherheit des Weihnachtsmarktes ist alle Jahre wieder ein wichtiges Thema. Zum Schutz der Buden und Passanten wurden im letzten Jahr 70 Betonquader aufgestellt. „Dieses Jahr errichten wir keine Beton-Festung, sondern nutzen mobile Sperren in der Innenstadt“, erklärt Inga Knospe, Großmarkt-Geschäftsführerin. Der Liefer- und Anliegerverkehr auf der Kröpeliner Straße wird täglich nur bis 10 Uhr gestattet sein. „Auch das Aufgebot von Sicherheitspersonal und -beamten wird wieder erhöht“, so Knospe.

Weniger Plastik-Müll

Dass Rostock dem Plastik-Müll den Kampf ansagen will, ist bekannt. Nun möchten auch die Veranstalter des Weihnachtsmarktes Plastik-Verpackungen und -geschirr reduzieren. Statt Kunststofftüten wird es nachhaltige Tragetaschen geben, Glühwein wird nur in Tassen ausgeschenkt. Inga Knospe merkt an: „In Zukunft möchten wir immer mehr Händler erreichen und das Müll-Aufkommen auf dem Weihnachtsmarkt weiter verringern.“

Busse und Bahnen fahren häufiger

Der öffentliche Nahverkehr bietet während des Weihnachtsmarktes wieder zahlreiche Zusatzfahrten an. „Am 13. Dezember findet außerdem der VVW-Ticket-Deal statt“, sagt Andrea Doliwa vom Verkehrsverbund Warnow. Mit einem gültigen Fahrausweis erhalten alle Fahrgäste an teilnehmenden Fahrgeschäften jede zweite Karusselfahrt kostenlos. Außerdem bietet die Rsag Traditionsfahrten mit historischen Straßenbahnen an.

Wer jetzt noch keine Lust auf Weihnachten hat, sollte ihn unbedingt besuchen: den größten Weihnachtsmarkt Norddeutschlands, mitten in Rostock.

Lea-Marie Kenzler