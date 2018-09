Rostock

Er war Jahrzehnte die erste Adresse der Stadt, wenn es um den Kauf von Weinen und Spirituosen ging. Der edel ausgestattete Laden an der Ecke Lange, Breite Straße. Nach einer wechselvollen Geschichte können die Rostocker dort nun wieder Weine und Hochprozentiges kaufen.

Zur Galerie Armin Neumann verkauft jetzt Getränke im einstigen Vorzeigeladen an der Langen Straße. 40 Jahre lang gab es hochprozentiges in Rostocks edelstem Geschäft.

Armin Neumann ist mit seinem Geschäft „Weine & Mehr“ praktisch nur eine Wand weitergezogen. Seit mehr als 20 Jahren verkauft er Weine und andere edle Getränke an der Breiten Straße. „Das ist eben der alte Weinladen und unsere Quelle“, erklärt Neumann zum Umzug. „Es ist eine Ehre, hier verkaufen zu dürfen“, sagt er, obwohl er zunächst vom Angebot gar nicht begeistert war. Anfang der 1950er Jahre ließ Walter Ulbricht als mächtigster Mann der DDR landauf und landab Prachtstraßen errichten. In Rostock sollten die monumentalen Bauten der Langen Straße zum Gesicht des Sozialismus werden und die Bedeutung der Hafenstadt für das Land symbolisieren. Ulbricht selbst legte 1953 den Grundstein an jener Stelle, wo dann bis 1993 Wein und Schnaps verkauft wurde.

Rostock gaben zu viel Geld für ihre Lange Straße aus

Die Rostocker klotzten bei der Ausstattung der Ladengeschäfte Anfang der 1950er Jahre. Beim Weinladen zum Beispiel und beim Tabakgeschäft gleich nebenan, wo die Inneneinrichtung noch erhalten ist, berichtet Steffen Stuth, Leiter des Kulturhistorischen Museums. Maßgefertigte Holzeinbauten, massive Ladentheken, Wandgemälde und teure Lampen an der Decke – die Rostocker sparten wahrlich nicht, bei der Gestaltung der edlen Einkaufsstätten. Auch die Wohnungen darüber erhielten besondere Ausstattungen. Doch irgendwann wurde der hanseatische Luxus den Verantwortlichen in Berlin dann wohl zu bunt, erinnert Historiker Stuth. Die Rostocker hätten nach Ulbrichts Geschmack in den ersten Jahren viel zu viel Geld für ihre Lange Straße ausgegeben, berichtet Steffen Stuth. Berlin strich das Budget zusammen. So waren die später gebauten Läden weit weniger prunkvoll. Auch in den Wohnungen und beim Bau der Häuser wurde gespart. Zum Beispiel wurden günstigere Steine verwendet, erläutert Steffen Stuth. Bis auf die Inneneinrichtung des Tabakladens und der Wandgestaltung des Weingeschäfts blieb von den Geschäften außer vielen Bildern auf Glasplatten nur wenig erhalten. Die museale Bearbeitung des Bestands steht noch aus, erklärt Stuth.

Wiro überredete den Weinhändler

Heute gehören die Häuser an der Langen Straße dem städtischen Wohnungsunternehmen Wiro. Noch bis 1993 existierte der Schnapsladen. Danach wurde Eis verkauft und später dann vom Betreiber „Glücksbouletten“ genannte Fleischklopse. Beides funktionierte nicht. Später gab es Bekleidung, aber auch das lief zuletzt nicht mehr. Als Leerstand drohte sei die Wiro auf ihn zugekommen, berichtet Weinhändler Armin Neumann, wohl auch wegen der Geschichte. Zuerst zierte er sich, das seit 20 Jahren funktionierende Geschäft nebenan zu verlassen. Schließlich habe ihn die Wiro mit einem guten Angebot überzeugt. Inzwischen ist der Weinhändler überzeugt, am richtigen Ort zu sein. Zumal er jetzt mehr Platz habe, zum Beispiel für Verkostungen. Auch Außenplätze soll es bald geben. „Das bietet sich an der Stelle an.“ Bei bei der Innengestaltung hat der Geschäftsmann versucht, die Historie aufzugreifen. So ließ er beispielsweise spezielle Lampen extra anfertigen. Unterhalb der Decke ist noch noch die originale Gestaltung erhalten. Nur das Wandgemälde musste er zustellen, bedauert Armin Neumann. Sonst hätte er einfach nicht genug Platz für seine Regale gehabt.

Seit 1979 steht die Lange Straße als Gesamtanlage unter Denkmalschutz. Ab 1949, im Zuge des Wiederaufbaus der Rostocker Innenstadt nach den Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg, wollte die Staatsführung der DDR das Erscheinungsbild der Stadt als bedeutendstem Hafen der Republik durch eine prachtvolle, monumentale Magistrale unterstreichen. Sie sollte das neue, sozialistische Rostock symbolisieren. Am 30.<TH>Januar 1953 setzte der mächtigste Mann der DDR, Walter Ulbricht, den Grundstein. 1960 wurde die Straßenbahn von der Kröpeliner Straße in die Lange Straße verlegt.

Niebuhr Thomas