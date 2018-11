Güstrow

Politik und Kreisverwaltung in Rostocks Nachbarstadt Güstrow stehen massiv in der Kritik: Der Landkreis Rostock hat ausgerechnet am 10. November einen Aufmarsch von rechten Kameradschaften in der Barlachstadt gestattet. Exakt 80 Jahre nachdem Nazis in der Reichspogromnacht die Synagoge in Güstrow niedergebrannt hatten, zogen wieder Rechte mit Fackeln durch die Stadt. „Wir sind entsetzt über das fehlende Einschreiten der Stadtpolitik“, schreibt das Bündnis „Bunt statt braun“ in einer Stellungnahme zu der rechten Kundgebung. „In Güstrow brannte am 10. November 1938 die Synagoge nieder. Am Abend des gleichen Tages kündigten NSDAP-Funktionäre in der Stadt an, dass Güstrow bald ,judenfrei’ sein würde.“

Polizeisprecherin Kristin Hartfil bestätigte die Kundgebung. Etwa 30 Mitglieder der Güstrower Kameradschaft hätten sich an dem Fackelmarsch beteiligt. Ihnen stellten sich etwa 50 Gegendemonstranten entgegen, die Polizei war mit 25 Beamten im Einsatz. „Bis auf verbale Provokationen blieb es friedlich“, so Hartfil. Landrat Sebastian Constien (SPD) verteidigt „seine“ Verwaltung gegen die Kritik: „Die Versammlungsfreiheit ist ein Verfassungsgut von ganz besonderer Bedeutung für eine freiheitlich pluralistische Grundordnung, wie sie unser Grundgesetz vorsieht. Ein Versammlungsverbot kann daher nur in ganzen engen Grenzen als ultima ratio in Frage kommen.“ Aber ja: Der Landkreis habe ein solches Verbot für den Fackelmarsch am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht geprüft. „Mangels unmittelbarer Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung kam ein solches jedoch nicht in Betracht.“

