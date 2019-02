Tessin

Laut Aussagen der Polizei schlugen die Täter gegen 5 Uhr in den Filialen der Ostseesparkasse und der Volks- und Raiffeisenbank zu. Nach ersten Schilderungen hatten sie sich zunächst Zugang zum Vorraum verschafft und dann den Geldautomaten auf bislang noch unbekannte Weise attackiert.

Offenbar gingen sie mit schwerem Werkzeug zu Werke und versuchten dann, mit Ketten die Automaten aus der Wand zu bugsieren.

Am Tatort ist von „Amateuren“ die Rede

Bei Geldautomaten-Angriffen in der Vergangenheit leiteten die Täter ein Gasgemisch in den Kartenschlitz ein und brachten dieses zur Explosion. Diese Masche wurde dieses Mal nicht angewandt.

An der Einsatzstelle war zu erfahren, dass die Tessiner Täter "Amateure" beziehungsweise "Stümper" gewesen sein sollen. Denn: Sie hinterließen lediglich einen hohen Sachschaden in beiden Banken in direkter Marktnähe, eine Beute gelang ihnen nicht. Sie flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Wer hat einen dunklen Kleintransporter gesehen?

Am Morgen rückte die Kripo an und konnte an den Tatorten wichtige Beweise sichern. Auch werde nun die Videoüberwachung ausgewertet, wie es hieß. Die Ermittlungen stehen erst am Anfang.

Bisher verfolgt die Polizei zur Ermittlung der Täter vor allem eine heiße Spur: Ein dunkler Kleintransporter mit einem defekten Rücklicht wurde vor der VR-Bank gesehen. Nachdem der Alarm auslöste, sei der Wagen mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, heißt es von der Polizei. „Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, u.a. unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, führten nicht zum Auffinden des Kleintransporters.“

Wer Angaben zu den beiden Taten –insbesondere zum Kleintransporter - machen kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Rostock unter Tel. 0381 - 4916 1616 zu wenden.

Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

RND/Stefan Tretropp/pat