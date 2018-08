Rostock

Mit der Verlesung der Anklage hat am Montag vor dem Rostocker Landgericht der Prozess gegen acht junge Männer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem eine Serie von Automatensprengungen vor. Sie sollen zwischen Ende November 2017 und Anfang Januar dieses Jahres insgesamt acht Zigaretten-, Fahrkarten- und Parkautomaten mit Böllern aufgesprengt haben. Dabei haben sie laut Anklage rund 8000 Euro an Bargeld und Zigaretten erbeutet, gleichzeitig jedoch einen Schaden von rund 240 000 Euro angerichtet. Drei der Angeklagten sollen sich zu den Taten verabredet haben, die restlichen hätten sich nur in Einzelfällen beteiligt.

Die Angeklagten kündigten über ihre Anwälte an, sich im Laufe des Verfahrens zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Zwei 20 und 21 Jahre alte Tatverdächtige sitzen den Angaben zufolge seit Februar in Untersuchungshaft. Dem 21-Jährige wird zudem in sechs Fällen Handtaschenraub vorgeworfen, bei denen einige Opfer verletzt wurden. Den Festnahmen der mutmaßlichen Täter waren umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen.

dpa/mv