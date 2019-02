Groß Klein

Im Stadtteil Groß, insbesondere nahe an der Wasserkante im Dorf Groß Klein, stinkt es gewaltig zum Himmel. Anwohner klagen seit Jahren über üblen Geruch, der vor allem in der Nacht und bei Ostwind zu ihnen herüber weht. „Wir machen nicht wegen jeder Kleinigkeit Alarm, aber das ist zu viel“, sagt Bewohnerin Simone Brehme. Sie hat es aufgegeben, draußen Wäsche zum Trocknen aufzuhängen, weil sie die nachher gleich noch einmal waschen können.

Geruch wie im Schweinstall

„Manchmal riecht es nachts so stark, dass man davon wach wird und den Gestank im Mund schmecken kann“, berichtet ihr Mann Enrico Brehme. Schlafen bei gekippten Fenster sei nicht mehr möglich. Ihre Nachbarin Gaby Limbach beklagt, dass sie ihre Kinder nicht mehr draußen spielen lassen kann, wenn der Wind aus der falschen Richtung weht. „Das schmälert die Lebensqualität“, sagt die 42-Jährige. Den Geruch beschreiben die Anwohner „wie aus dem Schweinstall“. Sie fürchten zudem um ihre Gesundheit, falls mit dem Wind auch Giftstoffe kommen sollten. Die Luftqualität sei ohnehin durch die Abgase der Fähren und Kreuzfahrtschiffe nicht die beste.

Als mutmaßlichen Verursacher haben die Groß Kleiner die Ölmühle der Getreide AG ausgemacht. Seit 2016 macht ihnen der Geruch zu schaffen. Sie sprachen bereits im Ortsbeirat vor und verlangten von der Aufsichtsbehörde für die Ölmühle, dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu), dass der Gestank aufhört. Ohne Ergebnis.

Anwohner fühlen sich nicht ernst genommen

„Dem muss auf jeden Fall nachgegangen werden“, fordert der Ortsbeiratsvorsitze Uwe Michaelis ( SPD). Auch wenn nicht alle Einwohner des Stadtteil betroffen sind. Der Geruch beschränkt sich offenbar auf eine mehrere hundert Meter breite Schneise und verschindet mit zunehmender Entfernung zum Seehafen. „Wir wissen nicht sicher, ob es wirklich die Ölmühle ist“, erklärt Michaelis. Vor einem Jahr gab es in dem Betrieb einen Ortstermin mit Mitgliedern des Ortsbeirats und Vertretern des Stalu. Dort habe die Firma Verbesserungen an der Abluft-Filteranlage präsentiert.

Enrico Brehme ist sich sicher, dass der Geruch von dort kommt. Unter anderen, weil er ihn an heiße Pressrückstände erinnert. Von den Behörden fühlen sich die betroffenen Anwohner nicht ernst genommen – sie haben den Eindruck, man wolle sie abwimmeln. Einmal fragte ihn ein Mitarbeiter des Stalu, welche Felder in der Nähe denn mit Gülle gedüngt werden. „Hier gibt es weit und breit keinen Landwirtschaftsbetrieb “, sagt Brehme. Dass man das im zuständigen Landwirtschaftsamt offenbar nicht wisse, habe ihn gewundert.

Anlagen wird regelmäßig überprüft

Das Stalu wollte am Donnerstag keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgeben. Das sei so kurzfristig nicht möglich. Eine Sprecherin verwies auf das übergeordnete Landwirtschaftsministerium in Schwerin. Dort sind die Beschwerden schon länger bekannt. Grundsätzlich werde allen Anzeigen nachgegangen, erklärt Sprecherin Eva Klaußner-Ziebarth. Als Ergebnis komme am Ende der Untersuchung nicht selten heraus, dass der Betrieb, den die Beschwerdeführer in Visier haben, gar nicht der Auslöser sein kann. Etwa, weil zur fraglichen Zeit die Maschinen nicht liefen oder Wetterdaten dagegen sprechen.

Die Extraktionsanlage der Power Oil Rostock GmbH, das für die Ölmühle zuständige Tochterunternehmen der Getreide AG, werde gemäß dem Stand der Technik und der Genehmigung betrieben, teilt das Ministerium weiter mit. Mitarbeiter des Stalu kontrollierten regelmäßig die Anlage zur Abluftreinigung. Das es gelegentlich müffeln kann, schließt Ministerium aber nicht aus. Es sei normal, dass bei der Verarbeitung von Rapssaat Geruchsstoffe freigesetzt werden, heißt es in einer Stellungnahme. An maximal 876 Stunden, was 36 Tagen entspricht, sei das in einem Wohngebiet zulässig. Eine Gesundheitsgefahr könne ausgeschlossen werden. Anwohner Brehme, der Strichlisten über die „Müffeltage“ führt, kommt auf mehr Stunden.

Getreide AG und Power Oil Rostock ließen Anfragen unbeantwortet. Das sei in der Kürze der Zeit nicht möglich, hieß es.

Gerald Kleine Wördemann