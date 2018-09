Rostock

Die Organisation Apotheker ohne Grenzen wirbt derzeit in MV um Spenden und neue Mitglieder. Der ehrenamtliche Verein versorgt weltweit Hilfsbedürftige mit Medikamenten. Er zählt bundesweit rund 1800 Mitglieder und betreut unter anderem Projekte in Argentinien, Kenia und Syrien. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 50 Mitglieder. 2015 half die Regionalgruppe MV bei der Flüchtlingshilfe in Rostock. Zuletzt war Apotheker Jochen Wenzel aus Groß Schwansee in Nepal im Einsatz. Aktuell gibt es Überlegungen, auch in MV Obdachlose und nicht Krankenversicherte zu unterstützen.

OZ