Rostock

Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Elmenhorst bei Rostock schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geschah das Unglück gegen 7.45 Uhr an einem Grundstück an der Hauptstraße. Der 43-Jährige befand sich mit seinem mit Steinplatten beladenen Lastwagen direkt vor dem Grundstück auf der Straße und begab sich auf den außen angebrachten Sitz, um die Platten zu verladen.

Zur Galerie Neben Polizei und Rettungswagen kam ein Hubschrauber zum Einsatz

Aus noch nicht geklärter Ursache versagte die Technik und eine Halterung des Sitzes brach. Der Mann rutschte knapp drei Meter aus der Schale in die Tiefe und fiel mit der Schulter voran auf den Boden. Ein vorbei fahrender Autofahrer beobachtete das Unglück und verständigte umgehend den Notruf. Kurz darauf trafen Rettungswagen, Notarzt, Hubschrauber und Polizei in Elmenhorst ein. Der Mann kam mit einer schweren Schulterverletzung, aber ansprechbar, in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Stefan Tretropp