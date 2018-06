Rostock Diedrichshagen/Stadtmitte - Auf moderne Weise das historische Rostock zeigen In rund 1000 Stunden hat Gyula Pápay die Hollar-Karte für das Museum bearbeitet

Der Wissenschaftler Gyula Pápay arbeitet an seinen Projekten vor allem in seinem Wohnzimmer in Diedrichshagen. Quelle: Foto: Johanna Hegermann