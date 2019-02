Rostock

Mit so einer langen Schlange hätte Undine Nulle nicht gerechnet. Die 54-Jährige sitzt mit ihrer Enkelin in einer Loge und blickt auf die Menschenmassen. Irgendwo dazwischen steht der Rest ihrer Familie. „Anscheinend ist ganz Rostock hier auf den Beinen“, sagt sie. Trotz Hitze und überfülltem Saal freut sich Undine Nulle. Die interessierte Theatergängerin besucht den Fundusverkauf vom Volkstheater und hofft, dass ihre Familie ein paar schöne Kostüme mitbringt. Unter dem Motto „1000 Kleider suchen einen Schrank“ verkaufte das Schauspielhaus am Samstagnachmittag alte Bühnenkleidung. Über 1100 Besucher kamen. Rund 1200 Kostüme, die zwischen drei und 100 Euro kosteten, gingen über den Ladentisch.

Zahlreiche bunte Kostüme

In unregelmäßigen Abständen leert das Volkstheater seinen Kostümbestand. „Wir haben beim Fischereihafen ein 500 Quadratmeter großes Lager“, erzählt Pressesprecherin Ute Fischer-Graf. „Aber selbst das platzt irgendwann aus allen Nähten.“ Diesmal wurden über 2000 Teile aussortiert – darunter Kleider, Jacken, Hosen, Blusen und Hüte. Besonders beliebt seien aber ausgefallene Kostüme für den bevorstehenden Fasching.

Die Schauspieler Tim Jürß, Anja Barnert, Isabel Weiß und Paul Hempfling. Quelle: Anh Tran

Einen Vorgeschmack auf das Angebot gaben Schauspieler der offenen Bühne. Diese präsentierten die bunte Kleidung zwischen den Besuchern. „Es macht super viel Spaß, die Kostüme zum Leben zu erwecken“, sagt Isabel Weiß. Sie verkleidete sich als Waldhexe. Der einzige Nachteil: Kleine Kinder hätten manchmal Angst vor den Darstellern. „Eins hat bei mir schon angefangen zu weinen. Seitdem sage ich immer, dass ich eine liebe Hexe bin“, scherzt die Schauspielerin. Für weitere Unterhaltung sorgten der Tenorsänger James J. Kee und ein Moderator.

Tenorsänger James J. Kee unterhielt die 1100 Besucher, die an diesem Nachmittag ins Schauspielhaus strömten. Quelle: Anh Tran

Zufriedene Besucher trotz langer Schlangen

Die Kostüme seien preiswert und würden sonst nur nutzlos herumhängen, sagten viele Gäste. So auch der 17-jährige Laurus Lillge. „Das ist eine klasse Aktion. Meine Mutter hat schon sehr preiswert etwas gefunden.“ Vor allem die Alltagstauglichkeit der Kleidung gefällt ihm. „Es ist schön, dass man hier Sachen findet, die man häufiger tragen kann und nicht nur Spektakuläres, das man einmal für den Fasching anzieht.“ Die 45 Minuten Wartezeit hätte sich gelohnt, findet der Schüler.

Etwas weniger zufrieden zeigte sich der 56-jährige Axel Schulz: „Eigentlich wollten wir etwas kaufen, aber wenn ich die Schlange sehe, wird das heute wohl nichts mehr.“ Trotzdem: Das Konzept gefällt ihm. „Die Aktion ist gut und die Kostüme sind sehr hochwertig.“ Bei einem Glas Wein genoss er die Atmosphäre. „Und das Programm nebenbei ist auch sehr schön.“

Anh Tran