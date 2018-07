Rostock

Ausländerfeindlicher Übergriff in Rostock: Bei einer Auseinandersetzung in einem S-Bahn-Tunnel ist in der Nacht zu Mittwoch ein Syrer schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei griffen die Unbekannten den 21-Jährigen mit einem Messer an. Zuvor sollen sie ausländerfeindliche Parolen gerufen haben.

Messerstich in den Lungenbereich

Der Angriff erfolgte gegen Mitternacht. Der Geschädigte und seine zwei syrischen Begleiter stießen in einem S-Bahn-Tunnel zwischen Groß-Klein und Lütten-Klein auf zwei Männer und eine Frau, die ausländerfeindliche Parolen gröhlten. Als der 21-Jährige einen der Männer zur Rede stellen wollte, schlug dieser auf ihn ein. Wenig später zog der Tatverdächtige ein Messer und stach dem Syrer in den linken Hüft- und Achselbereich. Dabei erlitt der junge Mann Verletzungen im Thorax- und Lungenbereich. Auch der zweite Mann schlug dem Geschädigten ins Gesicht und soll zudem versucht haben, seinen Hund auf den Mann zu hetzen.

Angreifer noch auf der Flucht

Die Angreifer und ihre weibliche Begleitung flüchteten anschließend in Richtung IGA-Park. Eine sofortige Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

So beschreibt die Polizei die Tatverdächtigen:

Ein Mann ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, hat kurze, braune Haare, trug eine lange Jeanshose und ein braun-oranges T-Shirt.

Der zweite Tatverdächtige ist zwischen 22 und 28 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare, oben länger, an den Seiten rasiert. Er trug eine schwarze Jacke, knielange schwarze Shorts und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

Die Frau ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und hat eine korpulente Figur. Sie trug eine helle Jogginghose, ein schwarzes Oberteil und schwarze Turnschuhe.

Polizei sichert Spuren

Am Tatort hat die Polizei umfangreich Spuren gesichert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616, bei der Interwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

kst/RND