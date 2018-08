Rostock

Eine Serie von Automaten-Sprengungen sorgte im vergangenen Winter für Aufsehen: Innerhalb weniger Wochen sind allein sieben Fahrkartenautomaten der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) mit Pyrotechnik aufgebrochen worden. Die RSAG zog daraufhin die Reißleine und stoppte die Barzahlung an Automaten auf Bahnhöfen und an Haltestellen. Die Kripo setzte sogar eine Sonderkommission ein. Und erst als die Beamten Anfang Februar drei Jugendliche festnahmen, endete die Anschlags-Serie.

Nun hat der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter am Landgericht Rostock begonnen: Acht junge Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren müssen sich seit Montag für die Sprengung der Automaten verantworten. Die Staatsanwaltschaft spricht in ihrer Anklage von einer „Bande“, die auch Zigaretten- und Parkautomaten aufgebrochen haben soll. Insgesamt sollen die jungen Männer rund 8000 Euro an Bargeld und Zigaretten erbeutet haben. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 240 000 Euro, heißt es.

Die Angeklagten schwiegen am Montag zu den Vorwürfen. Ihre Anwälte teilten aber mit, dass sie sich im Laufe des Prozesses noch äußern werden. Auf die Frage des Richters, was die Beschuldigten beruflich machten, antworteten die meisten: „Nichts.“ Wegen des Alters der Angeklagten werden die Vorwürfe des gemeinschaftlich begangenen Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen, schweren Bandendiebstahls und Diebstahls im besonders schweren Fall vor der Jugendstrafkammer verhandelt.

Raub von Handtaschen

Zwei Tatverdächtige sitzen seit Februar in Untersuchungshaft. Einer der beiden, David M. (21), soll in weiteren sechs Fällen Passanten die Handtasche entwendet haben. Der gebürtige Lette ging dabei stets nach dem gleichen Muster vor, wie aus der Anklage zu entnehmen ist: Er wartete bis seine Opfer an ihrem Hauseingang ankamen, dann griff er sie von hinten an und stieß sie zu Boden. M. soll es vorwiegend auf Frauen abgesehen haben, die sich dabei verletzten. Eine Dame brach sich den Oberarm. Ein älterer Herr versuchte auf dem Boden liegend noch, sich mit seinem Gehstock gegen den Angreifer zu wehren – ohne Erfolg.

Auch soll M. zusammen mit zwei weiteren Angeklagten, mehrere Herrenparfüme aus der Rossmann- Filiale in der Güstrower Straße in Lichtenhagen gestohlen haben. Der 21-Jährieg trug dabei laut Staatsanwaltschaft eine Gasdruckwaffe bei sich. Der Wert der Beute soll 182 Euro betragen haben.

Der zweite Tatverdächtige, der in U-Haft sitzt, ist Oliver F. (20). Nach dem gleichen Muster wie M. soll der Rostocker eine Frau in der Danziger Straße in Lütten Klein angegriffen und ihr die Handtasche entrissen haben. Das Opfer leide seitdem unter erheblichen Angstzuständen, so die Staatsanwaltschaft.

Im Schnitt 1000 Euro erbeutet

Der Hauptfokus im Prozess liegt jedoch auf den Automaten-Sprengungen. Mindestens drei der Angeklagten sollen sich zu den nächtlichen Aktionen verabredet haben, „um sich eine nicht unerhebliche Einnahmequelle zu verschaffen“, teilt das Landgericht mit. Die restlichen Beschuldigten hätten sich nur in Einzelfällen beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft spricht von einem „hohen logistischen Aufwand“, der notwendig gewesen sei, um das Bargeld und die Geldkassetten unverzüglich abzutransportieren. Die Täter hätten unter Zeitdruck gestanden: Durch die Lautstärke der Detonation hatten sie sofort die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Für die Sprengungen sollen die Angeklagten die größten zugelassenen Böller verwendet haben – Knaller der Marke „Cobra 8“. Im Durchschnitt hätten sie pro Tat rund 1000 Euro erbeutet, heißt es. Gleichzeitig hätten sie mit jeder Sprengung einen Sachschaden von etwa 30 000 Euro verursacht.

Automaten fehlen jetzt

Die gesprengten Automaten fehlen der RSAG nun. Es sei nicht so einfach, neue Fahrkartenautomaten zu bekommen, teilte das Unternehmen zuletzt auf OZ-Anfrage mit. Die Wartezeit betrage rund ein Jahr. Und zuvor müsse auch die Finanzierung geklärt werden.

Aufgrund der langen Lieferzeiten musste die RSAG nun eine Zwischenlösung finden: Das Unternehmen versetzte die Fahrkartenautomaten von schwächer genutzten Standorten dorthin, wo unbedingt Geräte gebraucht werden. Zum Beispiel in der Bertolt-Brecht-Straße. Hier sollen die Angeklagten allein drei Geräte zerstört. An der Haltestelle „Kassebohm Süd“ können Fahrgäste nun hingegen keine Tickets mehr kaufen.

Wornowski André