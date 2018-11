Rostock

Der aktuelle BAföG-Höchstsatz reicht für Studenten in Rostock und Greifswald nicht zum Leben, in Wismar aber schon. Zu diesem Ergebnis kommt das Moses Mendelssohn Institut (MMI) in einer bundesweiten Analyse. Demnach belaufen sich die Kosten für Studenten in Rostock und Greifswald auf 685 Euro im Monat, in Wismar sind es 605 Euro. Eingerechnet sind hierbei Kosten für den öffentlichen Nahverkehr.

Hintergrund der Veröffentlichung der Studie: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek will den BAföG-Höchstsatz deutlich anheben: von derzeit 649 auf 764 Euro im Jahr 2019, exklusive der Kranken- und Pflegeversicherungspauschale.

Die Wissenschaftler ermittelten in 96 Städten die unterschiedlichen Kosten für Wohnung, Nahverkehr, Studium, Lebenshaltung und Verpflegung. Demnach reicht in 20 Studentenstädten auch nach der BAföG-Reform der Höchstsatz nicht aus. Von der Gesamtzahl der Studierenden in den untersuchten Städten betreffe dies etwa ein Drittel aller Studenten (850.000 von 2.800.000), so die Herausgeber der Studie. Kostentreiber in begehrten Hochschulstädten seien demnach nicht nur die ständig steigenden Wohnkosten, sondern auch die Semesterbeiträge an staatlichen Schulen und die Studiengebühren.

Anbei ein Überblick über die untersuchten Hochschul-Standorte:

Standort staatliche Hochschulen, inkl. ÖPNV staatliche Hochschulen, exkl. ÖPNV Davon Preise für einen Platz in einer Wohngemeinschaft München 1.000 € 955 € 600 € Frankfurt am Main 885 € 850 € 480 € Stuttgart 860 € 815 € 450 € Hamburg 850 € 820 € 450 € Ludwigsburg 825 € 785 € 420 € Ingolstadt 820 € 780 € 430 € Berlin 815 € 785 € 420 € Köln 810 € 780 € 420 € Konstanz 800 € 785 € 420 € Freiburg im Breisgau 795 € 775 € 407 € Düsseldorf 795 € 760 € 400 € Wiesbaden 795 € 765 € 400 € Rosenheim 785 € 740 € 385 € Heidelberg 780 € 745 € 380 € Mainz 775 € 740 € 375 € Erlangen 770 € 720 € 369 € Tübingen; Rottenburg (Neckar) 765 € 745 € 380 € Alfter; Bad Honnef; Hennef; Rheinbach; Sankt Augustin 765 € 735 € 375 € Idstein, Oestrich-Winkel, Geisenheim 765 € 735 € 370 € Karlsruhe 765 € 740 € 370 € Reutlingen 760 € 740 € 355 € Darmstadt 760 € 705 € 370 € Nürnberg 760 € 725 € 355 € Heilbronn 755 € 730 € 360 € Bremen 750 € 715 € 350 € Esslingen; Nürtingen 750 € 720 € 353 € Mannheim 750 € 715 € 350 € Bonn 745 € 715 € 353 € Lüneburg 745 € 720 € 342 € Ulm 740 € 725 € 350 € Hannover 740 € 715 € 330 € Isny; Ravensburg, Weingarten 740 € 710 € 360 € Friedberg 740 € 725 € 350 € Münster 740 € 705 € 347 € Regensburg 740 € 720 € 370 € Marburg 735 € 705 € 335 € Augsburg 735 € 720 € 369 € Göttingen 730 € 700 € 329 € Braunschweig 730 € 700 € 325 € Oldenburg 725 € 690 € 320 € Meschede 725 € 695 € 337 € Deggendorf 720 € 690 € 325 € Aachen 720 € 695 € 330 € Gießen 720 € 680 € 328 € Krefeld 720 € 690 € 323 € Gummersbach 720 € 685 € 310 € Aalen; Schwäbisch Gmünd 715 € 705 € 329 € Würzburg 715 € 685 € 350 € Lübeck 715 € 695 € 350 € Trier 715 € 705 € 325 € Fulda 710 € 685 € 315 € Passau 705 € 700 € 350 € Landshut 705 € 705 € 348 € Osnabrück 700 € 670 € 300 € Landau in der Pfalz 700 € 665 € 337 € Bielefeld 700 € 675 € 300 € Essen (mit Universität Duisburg-Essen) 700 € 700 € 305 € Bochum 700 € 665 € 300 € Kassel 700 € 670 € 305 € Koblenz 695 € 665 € 315 € Kempten 695 € 690 € 338 € Potsdam 695 € 660 € 303 € Furtwangen; Villingen-Schwenningen 695 € 675 € 300 € Saarbrücken 695 € 675 € 306 € Dortmund 695 € 665 € 300 € Kaiserslautern 690 € 665 € 308 € Pforzheim 690 € 685 € 320 € Mönchengladbach 690 € 670 € 295 € Wolfenbüttel 690 € 655 € 287 € Vechta 690 € 665 € 294 € Greifswald 685 € 680 € 289 € Soest, Lippstadt 685 € 655 € 297 € Bamberg 685 € 665 € 327 € Hildesheim 685 € 650 € 275 € Rostock 685 € 650 € 310 € Wuppertal 685 € 645 € 290 € Rheine; Steinfurt 680 € 670 € 290 € Kiel 680 € 650 € 313 € Paderborn 675 € 640 € 283 € Detmold; Lemgo 675 € 645 € 280 € Siegen 675 € 640 € 285 € Coburg 660 € 655 € 300 € Frankfurt (Oder) 660 € 650 € 273 € Flensburg 660 € 655 € 300 € Bayreuth 660 € 640 € 296 € Dresden 655 € 630 € 263 € Jena 655 € 625 € 275 € Erfurt 650 € 630 € 272 € Cottbus 640 € 620 € 250 € Leipzig 640 € 615 € 260 € Freiberg; Mittweida 635 € 615 € 231 € Halle (Saale) 635 € 590 € 255 € Magdeburg 630 € 620 € 266 € Chemnitz 620 € 590 € 230 € Wismar 605 € 590 € 232 € Ilmenau 595 € 590 € 231 €

Berechnungsgrundlage: WG-Kosten und relevante Pauschalen der Regelbedarfe Grundsicherung, sortiert nach staatlichen Hochschulen, inkl. ÖPNV

