Warnemünde

Dass nach dem Ende der Hauptsaison weniger Kunden durch die Geschäfte in Warnemünde bummeln, ist für die Händler nicht neu. Doch derzeit herrscht hier eine ungewöhnliche Flaute – besonders in der Mühlenstraße. Schuld daran soll die Deutsche Bahn sein.

„Es ist nichts los. Zumindest viel weniger als sonst um diese Zeit“, sagt Volker Schnabel von der Warnemünder „Trödelecke“ in der Mühlenstraße. Eigentlich würden im Frühjahr, Herbst und Winter vor allem Rostocker und Besucher aus dem Umland wieder nach Warnemünde fahren. Oftmals mit der Bahn. Doch gerade hier sieht Schnabel das Problem. „Sobald ein Verkehrsmittel wegfällt oder hinzukommt, merkt man es sofort.“ Die Bauarbeiten auf der S-Bahn-Strecke, die am 22. Oktober begonnen haben, würden die An- und Abreise deutlich erschweren. Gerade in den ersten Tagen habe es mehrere Schwierigkeiten mit dem Schienenersatzverkehr gegeben. Selbst nachdem die Bahn reagiert hat, wurde noch immer kritisiert, dass nicht genügend Ersatzbusse fahren würden. „Die Leute kommen nicht oft her, um sich zu beschweren. Sie bleiben dann einfach weg.“

Dietmar Vogel vom Warnemünder Gewerbeverein kennt das Problem indes nicht. „Bei uns war es ausgesprochen gut in den vergangenen Wochen“, erklärt der Hotelbetreiber. Das sei vor allem dem schönen Wetter geschuldet. Viele hätten sich deswegen für einen Ausflug an die Ostsee entschieden. Hier spricht er sogar von einem Zuwachs von zehn bis 20 Prozent gegenüber den Vorjahresmonaten. „Aber in unser Hotel kommen jetzt nicht überwiegend Bahnreisende“, räumt Vogel ein. Und so kann er sich schon vorstellen, dass die Baustelle der Bahn Auswirkungen auf den Handel hat. „Das hält bestimmt einige vom Bummeln in Warnemünde ab.“ Dennoch ist er der Meinung, dass der November, bezogen auf den Umsatz, ein guter Monat sein wird. „Am Wochenende waren gerade der Strand und die Promenade voll wie in der Hauptsaison.“

„Die Touristen sind da, aber die Einheimischen fehlen“, legt Volker Schnabel noch einmal nach. Er spricht von mindestens 30 Prozent Verlust. Dass es nur mit dem Standort in der Mühlenstraße zu tun hat, streitet er ab. „Grundsätzlich ist hier weniger los als am Strom, aber seit 2010 ist das Geschäft in der Nebensaison jedes Jahr besser geworden.“ Jetzt sei es extrem ruhig in der Straße. Und die Flaute betrifft auch andere. „Sicherlich bemerkt man, dass auf der Strecke gebaut wird“, bestätigt Anna Hermes, eine Mitarbeiterin im „Wohnzauber“. Gerade am Wochenende sei ihr der Unterschied stark aufgefallen. „Sonst ist Sonnabend der umsatzstärkste Tag und nun kamen deutlich weniger Kunden.“

„Es ist eine totale Katastrophe“, sagt Jacqueline Hasse von der Boutique „Jacquis“. Sie spricht von deutlichen Umsatzeinbußen. „Gut 40 Prozent sind uns weggebrochen“, erzählt die Inhaberin. Die Händler würden unterschiedlich auf die Situation reagieren. Einige hätten die Öffnungszeiten geändert, andere würden Kunden mit Kuchen, Musik und Rabatten locken. „So einen Midseason-Sale haben wir sonst nicht gern gemacht, aber jetzt müssen wir auf die Situation reagieren.“

Die Händler hoffen nun auf Donnerstag. Dann soll die Bahn endlich wieder ins Ostseebad rollen. „Ich mache nicht nur drei, ich mache dann vier Kreuze“, sagt Jacqueline Hasse. Doch die Sorge bleibt: Was passiert, wenn die Bahn wieder einen Teil der Strecke sperrt? Denn der zweite Bauabschnitt beginnt im Oktober 2019. Bis Mai 2020 soll dann der Abschnitt zwischen Warnemünde Werft und Warnemünde Hauptbahnhof gesperrt werden. „Dann muss das einfach besser gehandhabt werden. Aus Fehlern muss man lernen“, betont Anna Hermes.

Johanna Hegermann