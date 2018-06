Rostock

Seit 2005 bietet der Rostocker Verein Migra Integrationskurse an. Dabei wird nicht nur Sprache vermittelt, zu den Kursen gehören auch Besuche der Parlamente in Schwerin, Berlin und Straßburg. „Die Migranten sollen auch lernen, wie Demokratie funktioniert“, sagt Migra-Geschäftsführer Michael Hugo.

Raad Alkhalaf steht am Eingang des Schweriner Schlosses und staunt. „Da darf wirklich jeder rein?“ Im Irak, aus dem er vor einigen Monaten floh, wäre ein solcher Besuch in einem Parlament undenkbar. Der 25-jährige Arzt gehört zu einer kleinen Rostocker Reisegruppe, die den Landtag besucht – alle sind Teilnehmer eines Integrationskurses beim Verein Migra. Das politische System im Deutschland sei so gut organisiert, ganz anders als im Irak. Deutschland könne da ein Vorbild sein, erklärt Raad Alkhalaf.

Seit 2005 gibt es die Integrationskurse und die Teilnehmer kommen aus allen möglichen Ländern, sind nicht nur Geflüchtete oder Asylbewerber. „Es gibt ja Zuzug, der nichts mit Flucht zu tun hat“, sagt Michael Hugo. In den Kursen soll eben nicht nur die Sprache vermittelt werden, verrät der Migra-Chef. Mal fahren die Kurse zum Europaparlament nach Straßburg, mal zum Bundestag nach Berlin oder eben nach Schwerin. Das Lernen der deutschen Sprache sei wichtig, betont Michael Hugo. Aus seiner Erfahrung sieht er aber ein großes Problem für die Integration der Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nach Deutschland kommen. „Bildung und Beruf, das sind die großen Themen.“

Niebuhr Thomas