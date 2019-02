Rostock

Eltern von kleinen Mädchen hatten es leicht. Viele von ihnen hofften, dass sie erst in der Pubertät mit dem Nachwuchs ins Konzert müssen, um dann bei Auftritten der koreanischen Band „BTS“ oder den Youtube-Zwillingen „Die Lochis“ unbeteiligt am Rand stehend ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen. Doch sie hatten die Rechnung ohne Peter Plate und Ulf Leo Sommer gemacht. Die beiden Popmusik-Experten haben 2014 die Lieder zum ersten Bibi-und-Tina Kinofilm geschrieben und damit einen Hype ausgelöst, der seinesgleichen sucht.

Was zuvor als Zeichentrickserie und Hörspiel vor allem junge Mädchen begeisterte, faszinierte auf großer Leinwand die Generationen. Klar, dass neben drei weiteren Kinofilmen auch Musicals folgten, denn die Hits bleiben im Ohr. Vorläufiger Höhepunkt war am Dienstagabend „ Bibi und Tina – das Konzert“, die mittlerweile dritte Bühnenshow, zu der 3000 Menschen in die Rostocker Stadthalle pilgerten.

Keine Texthänger bei den Zuhörern

Frenetischer Jubel, als Eve Rades und Vera Weichel in den Rollen der beiden pferdebegeisterten Freundinnen die Bühne betraten. Die ausgebildeten Darstellerinnen konnten an diesem Abend gar nichts falsch machen. Selbst das Textvergessen wäre kein Problem gewesen, schließlich sangen vor allem die Kinder jeden Hit fehlerfrei mit.

Zur Galerie Abenteuer der pferdeverrückten Freundinnen begeisterten am Dienstag 3000 Fans in der Rostocker Stadthalle

Dass die Abenteuer der kleinen Hexe Bibi und ihrer Freundin Tina Martin aber nicht nur kleine Mädchen begeistern, bewiesen Steffi Framke und Nicole Armgardt, die mit ihren Töchtern Lina, Nancy und Nicole extra aus der Nähe von Stralsund angereist waren. „Wir sind so froh, dass die Show mal in der Nähe ist. Wir haben alle Filme gesehen und finden auch die Lieder super“, sagte Steffi Framke, die bereits nach der ersten Hälfte der Show mindestens so begeistert war wie ihre zehnjährige Tochter Lina.

Genau so gekleidet wie Bibi auf der Bühne war Marie Sakuth. „Ich bin das erste Mal dabei und mir gefällt es super“, so die Sechsjährige, die mit ihrem Papa aus Greifswald nach Rostock gekommen war. „Man hört die Hits ja eh den ganzen Tag, da ist es ganz schön, das mal auf der Bühne zu erleben“, bilanzierte er. Auch Hanna-Isabel Plath war passend gekleidet. Ihr Bibi-Blocksberg-Outfit will sie auch noch zum Fasching anziehen. „Ich reite auch schon, aber mein Pferd heißt nicht Sabrina, sondern Cassandra“, sagte das Mädchen aus Bad Oldesloe.

Mütter von heute sind Fans von früher

Hatte der erste Teil der Show schon für Jubel gesorgt, gab es in Hälfte zwei kein Halten mehr. Die erzählte Geschichte war zwar nett und für jedes Kinderalter zu verstehen, aber nicht mehr als ein Grundgerüst für das zweistündige Hit-Feuerwerk, das auch allein gereicht hätte. Beim gesungenen Duell „Mädchen gegen Jungs“ wurde dann auch hörbar, was ein Blick in die vollbesetzte Stadthalle bereits zeigte: Das Publikum bestand fast ausschließlich aus Mädchen jeden Alters und Müttern, die früher selbst die Kassetten gehört hatten und sich jetzt in ihre eigene Kindheit und Pubertät mit Ferienlager und ersten Schwärmereien zurückversetzt fühlten.

Schade übrigens, dass einer aus dem Ensemble, der an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock ausgebildet wurde, seiner alten Heimat keinen Besuch abstattete: Lorenz Liebold war in seiner Rolle als Graf Falko von Falkenstein nur in kleinen filmischen Einspielern zu sehen. Aber wie hat es Bibi versprochen? „Wir kommen wieder!“ Und bis dahin werden die Besucher das Konzert am Dienstag ganz sicher nicht vergessen. Denn die Hits wurden noch beim Verlassen der Halle von den Besuchern lautstark gesungen – und das nicht nur von den kleinen.

Claudia Labude-Gericke