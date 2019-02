Rostock

Hat es Silvester in Rostock zum letzten Mal geknallt? Nach Städten wie Hannover, Düsseldorf, Bremen, München und vielen anderen diskutiert nun auch Rostock ein Böller-Verbot. Bewohner aus der KTV und Warnemünde haben den Stein ins Rollen gebracht. Rechtlich hätte die Hansestadt bereits jetzt alle Möglichkeiten, ein solches Verbot durchzusetzen.

Mehr als neun Tonnen Müll vom Jahreswechsel

Und dafür gibt es gleich mehrere gute Gründe: Von der Feinstaub- und Müllbelastung über die erhöhte Brandgefahr bis hin zum Tierschutz. Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) hält eine Diskussion über ein mögliches Böller-Verbot deshalb für sinnvoll. „Gerade an Silvester ist zu beobachten, dass es zunehmend außer Kontrolle gerät und der Spaß muss dann eingeschränkt werden, wenn andere beschädigt oder behindert werden“, so der Senator. Ihn persönliche störe vor allem, dass die frei verkäuflichen Knaller und Raketen immer lauter werden würden, was auch gesundheitliche Folgen für Unbeteiligte haben könnte. Dazu kämen Feinstaub- und Müllsteigerungen. Laut Umweltamt der Stadt seien in diesem Jahr am 2. Januar rund 9 Tonnen sogenannter Straßenkehricht vom Jahreswechsel entsorgt worden. Und das nur von den zentralen Feierstellen wie dem Stadthafen, Warnemünde, der Innenstadt oder dem Gehlsdorfer Ufer.

Pyrotechnik an fast jedem Wochenende

Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Alexander Prechtel ( CDU) sieht das Problem der Umweltbelastung durchaus ein und kann auch den Wunsch nach einem Feuerwerksverbot nachvollziehen – „aber wir haben in Warnemünde ja die besondere Situation mit vielen Urlaubern über Silvester und auch den Hotels, die Feuerwerk machen“, sagt er. Dazu kämen mit Leuchtturm in Flammen und der Hanse Sail die traditionellen Veranstaltungshöhepunkte, bei denen gerade das Feuerwerk ein riesiger Publikumsmagnet ist.

Auch im Seebad sei allerdings mittlerweile zu beobachten, dass neben der Böllerei zum Jahreswechsel „gefühlt kein runder Geburtstag mehr ohne Feuerwerk auskommt“, so Prechtel. Stadtsprecher Ulrich Kunze kann das relativieren: „Im vergangenen Jahr wurden in Rostock 39 Genehmigungen für private Feuerwerke außerhalb des Jahreswechsels erteilt.“ Wer keine Erlaubnis hat, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße von bis zu 10 000 Euro geahndet werden. Kunze zufolge hätte es bereits Fälle mit Strafzahlungen gegeben.

Stadt kann nur für Silvester Verbote verfügen

Im Gegensatz zur privaten Knallerei dürfen Inhaber einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis das ganze Jahr über Feuerwerk zünden – nach Anmeldung beim Landesamt für Gesundheit und Soziales. Grundlage ist das Sprengstoffgesetz. Die Stadtverwaltung ist nur für das Silvesterfeuerwerk mit frei verkäuflichen Raketen zuständig und kann auch nur das untersagen. So, wie es viele andere deutsche Städte bereits tun.

Die Hansestadt nutzt diese Regelung bisher nur für eine zeitliche Einschränkung, indem sie festlegt, dass Silvesterfeuerwerk im Stadtgebiet nur vom 31. Dezember, 16 Uhr, bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen verwendet werden darf – und das nur von über 18-Jährigen. Weiterhin müssen 200 Meter Abstand zu stroh- oder reetgedeckten Gebäuden sowie Tankstellen und Tankanlagen eingehalten werden. Ganzjährig gilt ein Verbot, Pyrotechnik in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kindern- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden abzubrennen.

Tierschützer wissen um die fatale Wirkung von Feuerwerk

Norbert Schlösser vom Rostocker Tierschutzverein würde ein Feuerwerksverbot begrüßen – im Interesse der Gesundheit von Mensch und Tier. „Den Staub atmen wir alle ein, dazu kommt der Müll, der nicht nur ewig liegt, sondern auch den Boden verseucht“, sagt Schlösser. Aus seiner Arbeit im Tierheim Schlage weiß er, welche fatalen Auswirkungen die Knallerei auf die Vierbeiner hat. „Die sind über Stunden gelähmt vor Angst und verkriechen sich. Manche hauen auch ab und irren dann über Wochen verstört herum.“ Sollte ein generelles Verbot keine Mehrheit finden, könnte sich Schlösser als Kompromiss auch ein zentrales Feuerwerk im Hafen anstelle hunderter kleiner vorstellen. „Das gesparte Geld könnte dann auch gern für soziale Projekte der Region gespendet werden“, sagt er.

