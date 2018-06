Rostock

In einer Obdachlosenunterkunft ist am Freitagabend in der Albert-Schweitzer-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind zu einem Großeinsatz ausgerückt.

In der Rostocker Albert-Schweitzer-Straße ist am Freitagabend ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft ausgebrochen. Drei Personen sind verletzt worden.

Drei verletzten Personen sind in ein Krankenhaus gebracht worden, zwei davon mit einer Rauchvergiftung. Eine Person hatte sich am Arm verletzt. Die Löscharbeiten dauern nach wie vor an, Notarztwagen sind im Einsatz. Es kann zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der Löscharbeiten kommen.

Die Brandursache ist unbekannt.

